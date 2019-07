Empresários negociam retomada dos voos para BH

CARATINGA- Os voos diários que eram realizados no aeroporto de Ubaporanga com destino a Belo Horizonte, por meio do programa Voe Minas, foram suspensos no dia 30 de junho. Desde então, empresários de Caratinga e Manhuaçu, que também foi afetada pela suspensão do programa, têm se reunido em torno de propostas para que estes voos permaneçam em operação nestas cidades, por meio da iniciativa privada.

O DIÁRIO apurou que, no momento, as negociações estão sendo feitas com a empresa Real Aviation. A Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge) está em tratativas com operadores privados e entidades locais que se interessaram em assumir rotas de alta procura do Voe Minas Gerais. Já atuando nos voos de Teófilo Otoni, a Real Aviation conta com a cooperação da Companhia durante a transição do projeto para a iniciativa privada.

No município do Vale do Mucuri, o grupo constituído por empresários, lojistas, instituições públicas e privadas, concordou com a exigência da empresa, para a criação de um fundo garantidor no valor de R$ 20.000, utilizado para cobrir os gastos, caso taxa de ocupação seja insuficiente para pagar o custo da operação, ou seja abaixo dos 70%. A Real Aviation atua no atendimento, já a Two Flex, se mantém como operadora da linha. A malha aérea tem uma frequência de operação segunda a sexta, com um voo que sai de Teófilo Otoni às 7h55 e chega por volta de 9h05 em Belo Horizonte. E um voo de 16h40 saindo da capital mineira para Teófilo Otoni.

As passagens já estão sendo vendidas, mas o site oficial ainda não está ativo. A princípio, o projeto se chamará Real Minas.

A partir do atendimento que já está sendo realizado em Teófilo Otoni, os empresários buscam uma proposta de acordo com a realidade do município de Caratinga. A Reportagem procurou a Associação Comercial e Industrial de Caratinga (ACIC), que está intermediando estas negociações e mobilizando o empresariado local para a manutenção dos voos. De acordo com a ACIC, ainda não houve um acordo, mas as negociações estão na reta final.

A Codemge, por meio de nota, frisou que o Voe Minas Gerais foi descontinuado após uma avaliação dos projetos em andamento, buscando melhorias e o adequado atendimento ao povo mineiro. A decisão pelo encerramento da iniciativa levou vários fatores em consideração na análise, entre eles a realidade financeira atual do Estado e o valor de subsídio demandado pelo projeto para sua operação – de 2016 a 2019, R$ 18 milhões.

Informou ainda que, embora o Voe Minas Gerais tenha sido encerrado em 30 de junho, o município de Teófilo Otoni permanece recebendo voos por meio de operador privado, sem interrupção do serviço. “Há também tratativas em andamento com empresários e entidades da região de Caratinga e Manhuaçu para aplicação desse modelo nos municípios”, finalizou.