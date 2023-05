Empresário morre em queda de avião na serra em Jaguaraçu

DA REDAÇÃO – Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas no fim da tarde de domingo (14) para atender a uma ocorrência de queda de aeronave de pequeno porte, na serra localizada entre o bairro Ana Moura, em Timóteo, e o município de Jaguaraçu.

O avião era pilotado por Lester Osório Gontijo Ferreira, de 49 anos, empresário do ramo imobiliário, que não resistiu aos ferimentos.

Natural do município mineiro de Moema, na região do Alto São Francisco, Lester morava no bairro Cidade Nova, em Santana do Paraíso e era primo da ex-prefeita e atual vereadora de Ipatinga, Cecília Ferramenta.

Na década de 1990, Lester Osório foi funcionário da Secretaria Municipal de Obras Públicas de Ipatinga, onde ocupou cargo de gerência.

A aeronave monomotor matrícula PULRR, modelo Storm 300 B, decolou do aeroclube localizado no distrito de Revés do Belém, município de Bom Jesus do Galho, por volta de 8h apenas com o piloto.

Como a aeronave não havia chegado ao destino até às 12h, outra aeronave decolou do Aeroclube de Revés do Belém e localizou os destroços na localidade de Cumprida, uma área de serra na zona rural de Jaguaraçu. Equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e integrantes do aeroclube foram mobilizados para o local.

No local ficou confirmado que o piloto Lester Osório, estava sem vida junto aos destroços do avião.

A aeronave perdeu altitude e se chocou com o cume da serra, percorrendo cerca de 100 metros na mata, próxima a uma estrada vicinal.

A perícia da Polícia Civil e Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foram acionados. Militares da Aeronáutica confirmaram que uma equipe oriunda do Rio de Janeiro deverá fazer levantamentos no local do acidente nesta segunda-feira.

O corpo de Lester foi removido dos destroços pelos bombeiros militares, para a perícia da Polícia Civil e liberado em seguida para ser levado ao Instituto Médico-Legal, em Ipatinga. Um familiar da vítima esteve no local, reconheceu o corpo e recolheu objetos pessoais do piloto.