Empresário descumpre isolamento social e todos os funcionários são colocados em quarentena

CARATINGA- A Vigilância Sanitária acionou a polícia militar para lavratura de ocorrência, após denúncia de que um empresário, proprietário de um estabelecimento situado às margens da BR-116, que testou positivo para covid-19 estaria descumprindo isolamento domiciliar.

Ele trabalhava normalmente, mesmo com o diagnóstico para Coronavírus, colocando em risco os demais profissionais que prestam serviços no local, bem como clientes. Conforme a ocorrência, ele foi encontrado na cozinha do estabelecimento e foi apurado que havia cumprido somente metade do isolamento, que deveria ser encerrado no dia 7 de julho.

A Prefeitura de Caratinga confirmou ao DIÁRIO que as equipes estiveram neste estabelecimento, constataram a situação e todos os funcionários foram colocados em quarentena para serem submetidos a avaliação médica.