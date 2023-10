Empresária morre após portão eletrônico de casa cair sobre ela em Goiás

Uma empresária morreu após ser atingida pelo portão eletrônico de sua casa, no município de Rio Verde, a 232 quilômetros de Goiânia, em Goiás. O que se sabe: Rivana Ferreira, 44, havia saído com a mãe na manhã de ontem (17) para ir ao supermercado e, ao chegar em casa, quando tentou abrir o portão eletrônico, o cabo de aço que sustentava a estrutura se rompeu, fazendo com que o portão caísse sobre ela.

Ela teria tentado acionar o portão pelo controle remoto, mas o equipamento não respondia. Rivana então desceu do carro e tentou abrir o equipamento manualmente e, nesse instante, o portão desabou sobre ela. Familiares disseram que o equipamento estaria com defeito, segundo a TV Anhanguera, afiliada da TV Globo. Vizinhos correram para socorrer a empresária e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado. Ela foi encaminhada para o HMU (Hospital Municipal Universitário), mas não resistiu aos ferimentos. Rivana tinha uma loja de roupas e era conhecida na região. Ela comemoraria seu aniversário no dia 23 de outubro. Nas redes sociais, amigos e parentes comentaram a morte. A irmã de Rivana, Rachel, falou sobre a morte em um post curto. “Minha irmã faleceu. Meu Deus” , escreveu. Estou sem acreditar. Tão cheia de vida, com tantos planos. Sempre tão vaidosa, sempre tão bonita. Você ficará guardada no meu coração, uma das minhas melhores amigas. Que Deus em sua infinita misericórdia te receba de braços abertos, e que Ele conforte sua mãe e sua família. Vai com Deus minha amiga. Fabiana Villar, amiga de Rivana, em post no Facebook O Instituto Médico Legal (IML) deve realizar exames no corpo de vítima para identificar a causa da morte, que não foi revelada.

Fonte: Uol