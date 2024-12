Empresa de tecnologia de Caratinga vai patrocinar maior evento de inovação da América Latina

Agio™️ será patrocinadora oficial do Gramado Summit 2025, marcando presença com stand de exposição e um pitch no palco principal.

CARATINGA- A Agio™️, empresa de tecnologia fundada em Caratinga, anuncia com entusiasmo sua participação como patrocinadora oficial do Gramado Summit 2025, o maior evento de inovação da América Latina. O evento acontecerá de 04 a 06 de junho de 2025, no Serra Park, em Gramado, RS, consolidando-se como uma das principais plataformas para networking, aprendizado e oportunidades de negócios no setor tecnológico.

Além de seu patrocínio, a Agio™️ estará com um stand de exposição no evento, apresentando suas soluções inovadoras em tecnologia por assinatura. Como destaque, os sócios da empresa também subirão ao palco principal para um pitch de 15 minutos, reforçando seu posicionamento como líder em desenvolvimento de software e inovação no Brasil.

O que é o Gramado Summit?

O Gramado Summit é reconhecido como um dos principais impulsionadores do ecossistema de startups e inovação no Brasil e na América Latina. Desde sua criação, o evento tem sido uma plataforma de lançamento para empresas que alcançaram reconhecimento global, como a Sympla, maior plataforma de eventos do Brasil, e a Pipefy, referência internacional em gestão de processos.

Além da edição principal em Gramado, o evento ganhou uma versão internacional em Punta del Este, Uruguai, em 2024, ampliando sua relevância e conectando empreendedores a investidores e parceiros globais.

A edição de 2025 promete ser a maior até agora, com grandes players já confirmados, como Luiza Trajano, fundadora do Magazine Luiza, que compartilhará sua visão sobre inovação no varejo, e outros líderes renomados nos setores de tecnologia, negócios e empreendedorismo.

Quem é a Agio™️?

Criada em 2024, a Agio™️ surgiu como uma extensão da Leadline, uma agência de growth marketing fundada em 2020. Inicialmente concebida como o braço tecnológico da empresa, a Agio™️ cresceu rapidamente e se tornou uma empresa independente, mantendo sua matriz em Caratinga.

A Agio™️ se especializa no fornecimento de “squads” de tecnologia por assinatura, um modelo que permite às empresas contar com times dedicados para desenvolvimento de software, otimização de sistemas e suporte tecnológico. Essa abordagem flexível e eficiente conquistou clientes de diversos setores, desde startups em crescimento até grandes indústrias.

Uma vitrine para a inovação

Para os sócios Paulo Bonfá, Henrique Fernandes e Nícolas Rodrigues, a participação no Gramado Summit 2025 é mais do que um marco empresarial; é uma oportunidade de mostrar como empresas do interior de Minas Gerais estão liderando o caminho na inovação tecnológica.

“Nosso stand será uma oportunidade de conectar com empresários e investidores, enquanto o pitch no palco principal será um momento único para apresentar nossa visão e soluções ao público global,” comenta Paulo Bonfá, Sócio da Agio™️.

Preparando-se para o futuro

O Gramado Summit 2025 será um momento histórico para a Agio™️, que se consolida como referência em desenvolvimento de software por assinatura. Estar presente nesse evento como patrocinadora e expositora é um reflexo do compromisso da empresa com a inovação e o crescimento.

Caratinga, mais uma vez, estará no mapa da inovação tecnológica, provando que grandes ideias podem surgir em qualquer lugar – e que a Agio™️ está pronta para liderar essa transformação.