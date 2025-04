Empreendedorismo por oportunidade cresce no Brasil e Sebrae abre nova turma do Empretec

MANHUAÇU — A busca por oportunidades de negócio tem ganhado força no Brasil, mesmo diante dos desafios econômicos. De acordo com a pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM), a taxa de empreendedorismo por oportunidade no país subiu de 57,4% para 59,4%. E é para atender esse público que o Sebrae Minas anuncia uma nova turma do Empretec, seminário de capacitação empreendedora, em Manhuaçu.

O curso, que acontece entre os dias 19 e 24 de maio, está com inscrições abertas até 12 de maio. A metodologia é chancelada pela Organização das Nações Unidas (ONU) e aplicada pelo Sebrae no Brasil. O objetivo é desenvolver dez características essenciais do comportamento empreendedor, que vão desde a busca de oportunidades e iniciativa até a persistência para superar desafios.

Para participar, é necessário passar por um processo seletivo, que consiste em uma entrevista individual para identificar o perfil empreendedor dos candidatos. Os selecionados terão uma imersão intensiva de oito horas diárias durante seis dias, além de atividades extraclasse, abordando desde condutas empresariais a exercícios práticos que estimulam o aperfeiçoamento pessoal e profissional.

Histórico de impacto

Há 25 anos no Brasil, o Empretec já capacitou mais de 250 mil pessoas. Em Minas Gerais, entre 2010 e 2017, foram mais de 12 mil participantes, com 59 turmas formadas apenas no ano passado, reunindo cerca de 1,7 mil empreendedores no estado.

O seminário é voltado para empresários e empreendedores que desejam abrir, expandir ou otimizar seus negócios.

BOX

Serviço:

Empretec Manhuaçu

Data: 19 a 24 de maio

Inscrições até: 12 de maio

Informações e inscrições: (33) 3529-4995 ou pelo site empretec.sebraemg.com.br