EMPREENDEDORISMO EM AÇÃO

Analista do Sebrae fala de questões como tendência de mercado e de um projeto que visa a transformação econômica dos municípios, por meio da implantação de um conjunto de ações estratégicas

DA REDAÇÃO – Empreender é o desejo de muitos brasileiros. A vontade de colocar um negócio em prática faz parte na maioria das vezes de um sonho, por mais que o empreendedor tenha a consciência do quão trabalhoso e dos desafios que são enfrentados.

Não há uma fórmula para o sucesso, o que existe é um conjunto de fatores alinhados à perseverança e muito trabalho para alcançar o sonhado sucesso.

Para entendermos mais desse assunto, afinal vários empreendimentos são criados em Caratinga todos os anos, em sua maioria formada por microempresas, o DIÁRIO entrevistou Mirelly Cotta Viana, analista técnica do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Ela traçou um perfil do microempreendedor caratinguense e falou do projeto Cidade Empreendedora, que visa a transformação econômica dos municípios, por meio da implantação de um conjunto de ações estratégicas.

Qual o perfil médio do empreendedor na cidade de Caratinga?

Em Caratinga, assim como nas demais cidades, há um número bem grande de microempreendedores individuais e microempresas, sendo este público o mais atendido pelo Sebrae. Temos cerca de 94% das MPEs (micro e pequenas empresas) da cidade neste enquadramento. Os setores mais expressivos, além do agronegócio, são comércio e serviços, onde está a maior parte das empresas do território caratinguense.

Como aquela pessoa que quer ter seu próprio negócio deve agir antes de abri-lo? A análise de mercado é algo que tem sido observado?

É observado que não há uma análise muito aprofundada no mercado antes da abertura de uma empresa, o que acontece muito na prática são os empreendedores testarem suas ideias de maneira informal e na sequência buscar a formalização e estruturação do seu negócio. Normalmente as pessoas iniciam os empreendimentos através de um MEI e hoje em dia não há muita dificuldade neste formato de formalização, que pode ser feita por intermédio da Sala Mineira ou do Ponto de Atendimento do Sebrae.

Qual o tempo médio de duração que as micro e pequenas empresas têm na região de Caratinga?

Caratinga segue a tendência da grande maioria dos demais municípios, onde o maior número de empresas tem ciclo de vida até 5 anos, no entanto há um número considerável de empresas entre 6 a 10 anos. Isso acontece, pois, o início da vida de uma empresa é marcado por muitas dificuldades por parte do empreendedor, tudo é novo e os desafios são maiores devido à baixa experiência.

Para quem quer empreender, qual o suporte concebido pelo Sebrae?

O Sebrae dá todo suporte para o empresário desde a abertura até ao aperfeiçoamento da gestão do negócio. Além dos serviços de abertura, emissão de guias, alteração, baixa e orientações, nós também temos consultorias especializadas e tecnológicas que vão desde finanças até suporte na criação de layouts e design de ambientes, por exemplo.

Muito se fala na burocracia encontrada ao tentar abrir um negócio. Isso procede. Ainda é complicado abrir uma micro ou pequena empresa?

Um dos principais motivos que leva o empreendedor a desistir de empreender é a burocracia enfrentada para formalização do negócio. Então uma condição atraente que a cidade pode proporcionar é a desburocratização e aqui em Caratinga nós já contamos com a Sala Mineira do Empreendedor que é um ponto que a prefeitura disponibiliza para atendimento aos micro e pequeno empresários em parceria com Sebrae e Jucemg (Junta Comercial de Minas Gerais). Esta sala busca melhorar e simplificar o ambiente de negócios, além de ser um contato direto do Sebrae com a prefeitura e através dela podemos perceber/identificar melhor as demandas do município.

Poderia nos explicar como funciona o programa Cidade Empreendedora?

O Sebrae lançou recentemente o Programa Cidade Empreendedora que apoia a transformação econômica dos municípios, por meio da implantação de um conjunto de ações estratégicas. Caratinga se encontra em posição favorável para implantação do programa principalmente por já existirem iniciativas neste âmbito, como a Sala Mineira. Neste contexto o empreendedor caratinguense possui o diferencial desse apoio por parte do ponto de atendimento do Sebrae e da Sala Mineira do Empreendedor.