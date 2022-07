Empossada nova diretoria do Lions Clube Caratinga

CARATINGA – Nesse último sábado (2), a nova diretoria do Lions Clube Caratinga Centro tomou posse para o Ano Leonístico 2022/2023.

O governador do Distrito LC12, Celestino Januário Bacelar, deu posse ao novo presidente Sebastião Martins de Oliveira, e sua nova diretoria. Também tomaram posse como sócias do Clube, Daniela Christian, Soraya Marcelino e Tânia Oliveira.

A noite festiva teve a entrega de prêmios aos associados.

O Lions Clube Internacional é o maior clube de serviço do mundo. Está presente em vários países, com 50.369 clubes em atividades e possui 1.415.549 associados.

O propósito do Lions é criar e fomentar um espírito de compreensão entre os povos para atender as necessidades humanitárias, oferecendo um serviço voluntário através do envolvimento na comunidade e da cooperação internacional. Promover os princípios de bom governo e boa cidadania. Interessar-se ativamente pelo bem-estar cívico, cultural, social e moral da comunidade. Unir os clubes em laços de amizade, bom companheirismo e compreensão recíproca.

O Lions tem como causas globais cinco áreas de necessidade: Diabete, Visão, Fome, Meio Ambiente e Câncer Infantil. Essas causas globais apresentam desafios significativos para a humanidade e o Lions acredita que é o momento de enfrentá-los.

Segundo seu presidente Sebastião, devido a pandemia do covid-19 tiveram muitas dificuldades no trabalho leonístico do Clube. “Apesar da pandemia ainda não ter acabado, espero retornar aos poucos com as atividades, pois há muito o que fazer. Sei que o desafio é grande, mas espero contar com o apoio de todos os meus companheiros, companheiras, domadoras, gatinhos e gatinhas. Com a oportunidade de estar à frente do clube, espero dar continuidade aos trabalhos e acrescentar novos planos e serviços. Com o lema do presidente internacional: ‘Juntos, nós podemos’, vamos seguir com confiança e otimismo, sempre juntos. Nós vivemos, doamos e servimos como um. Porque sabemos que juntos somos mais. Juntos, não há limites”, ressaltou Sebastião Oliveira.

BOX

Relação da Diretoria 2022/2023:

Presidente: CL Sebastião Martins de Oliveira

1º Vice-Presidente: CaL Rosiani Aparecida Francisco

2º Vice-Presidente: CL Luís Carlos P. Júnior

1ª Secretária: CaL Daniela Christian Ferreira Marcelino Oliveira

2º Secretario: CL Robson Freitas Silva

1º Tesoureira: CL José Rossinol Sobrinho

2º Tesoureiro: CL Moacyr Mendonça Costa Júnior

Assessora de Sócios: CaL Márcia Miranda de Abreu

Diretora Social e de Serviços: CaL Tânia de Souza Oliveira

Assessor de com. e marketing: CaL Soraya Ferreira Marcelino de Almeida

Coordenador LCIF: CL Paulo Antônio Prata

Diretor Animador: CL Ivo Júnior Batista de Oliveira

Diretor de Patrimônio, Gastronomia e Ornamentação: CL Artur Araújo Mafra Filho

1º Vogal: CL Wanderson Alves de Freitas

2º Vogal: CL José Martins de Andrade

3ª Vogal: CL Hélio Faria Campo