Emocionante homenagem

A Escola Jairo Grossi prestou-me uma homenagem que muito me emocionou. Foi um recital de poesias contendo poemas de minha autoria. Foram quatro turmas que recitaram poesias de vários temas. Ao ver minha obra poética apresentada por crianças, fiquei feliz porque souberam recitar com emoção e alegria, utilizando o que eu fiz especialmente para elas.

Parabenizei a escola por fazer da poesia uma forma de educar os sentimentos. Lembrei o quanto a poesia toca a emoção fazendo com que a alma se sinta agasalhada. Depois de ouvir um bonito poema – dizem os especialistas em educação e poetas – nosso coração fica mais pronto para amar o outro, perdoar e conviver.

A Escola Jairo Grossi sempre oferece uma educação de qualidade, por isso não se esquece de fazer da poesia um instrumento de conhecimento e de alegria.

Agradeço a Eci, diretora do estabelecimento, pelo carinho de promover um momento tão bonito usando meus poemas. Agradeço, também a forma atenciosa com que sempre me recebe nessa escola que eu guardo no fundo de meus sentimentos mais nobres. Meu muito obrigada vai buscar agora a nossa querida Angélica, que é uma verdadeira mestra que sabe apresentar com muito talento as reuniões festivas da escola. Também meus parabéns vai para as professoras que souberam tão bem ensaiar e deixar as turmas prontas para aquele momento de encanto. Para cada aluno, deixo o meu carinho e um beijinho bem doce.

Que a Escola Jairo Grossi continue preparando os alunos para a vida oferecendo uma educação que, até hoje, tem merecido aplausos. Que Deus abençoe a escola toda com graças e felicidade.

Marilene Godinho