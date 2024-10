Emiliano Queiroz, o Dirceu Borboleta de ‘O Bem-Amado’, morre no Rio

Ao todo, trabalhou em mais de 60 filmes, mais 60 peças e cerca de 70 novelas, minisséries e especiais na TV. Fez sua estreia na TV Globo logo após a emissora comprar a TV Paulista, onde ele já trabalhava, em 1965.

Em ‘Eu Compro Esta Mulher’, de 1966, escrita por Glória Magadan, começou a cair nas graças do público. “Eu fazia o papel de um menino meio doidinho”, lembrou ele em entrevista à Memória Globo.

Naquele ano, chegou a apanhar na rua por causa do vilão nazista Hans Stauben de ‘O Sheik de Agadir’ (1966), da mesma autora.

“O povo me odiava. Eu havia assassinado o personagem do Cláudio Marzo no capítulo da noite anterior, e a coisa já começava a ficar braba na rua. Os caras passavam de táxi ou de ônibus e gritavam: ‘Assassino!’. Na manhã seguinte, uma mulher deu com a sombrinha na minha cabeça”, disse ele na entrevista.

Emiliano fez sucesso também com sua participação em Cambalacho, em 1986, com o personagem Tio Biju, e em Alma Gêmea, em 2005, com o Tio Bernardo.

Seu trabalho mais recente em novelas da TV Globo foi em Além da Ilusão, em 2022, Éramos Seis, em 2020, e Espelho da Vida, 2018.

Cinema e teatro