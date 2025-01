EMBOSCADA NA RODOVIA DOS ESTUDANTES

Motorista assassinado ao passar por um quebra-molas

MANHUAÇU – Um motorista, 29 anos, foi assassinado na noite desta segunda-feira (27). O crime aconteceu no km 6 da LMG-838, a ‘Rodovia dos Estudantes’, na Vila Formosa, em Manhuaçu.

Segundo informações colhidas pela Polícia Militar, a vítima dirigia um Fiat Stilo e seguia para Luisburgo, e ao passar por um quebra-molas, um homem armado saiu de trás de uma lixeira e fez diversos disparos contra o veículo. O motorista foi atingido no peito e morreu no local. Testemunhas informaram terem ouvido disparos e avistado um veículo Classic preto, com dois ocupantes, fugindo do local em direção ao córrego do Arrozal e Vila Formosa.

A Perícia Técnica da Polícia Civil compareceu ao local realizando os trabalhos e recolheu três telefones celulares que estavam com a vítima, além de um tablete de maconha e uma quantia em dinheiro.

As equipes policiais seguem em rastreamento para localizar o autor do crime. “Denúncias podem ser realizadas pela população através do disque denúncia unificado, 181 ou do telefone de emergências policiais 190”.