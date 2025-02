Emater-MG lança nova edição do catálogo de experiências turísticas no meio rural

​A publicação virtual está disponível no site da Emater-MG e traz informações de 137 propriedades rurais que recebem visitantes. Quatro propriedades na região de Manhuaçu constam no catálogo

BELO HORIZONTE – Uma nova edição do Ruralidade Viva – Catálogo de Produtos e Experiências Turísticas da Agricultura Familiar e Produtores Rurais, foi lançada, nesta quarta-feira (19), na sede da Emater-MG, em Belo Horizonte. A publicação virtual, que está disponível no site da Emater-MG, reúne informações sobre 137 propriedades que recebem visitantes, organizam roteiros turísticos rurais e degustações de produtos como queijos artesanais, doces, cafés e cachaças. Quatro propriedades na região de Manhuaçu constam no catálogo, sendo elas: Pedra Santa (Mutum), Recanto da Serra (Vermelho Novo), Sabores e Saberes da Fazendinha Coffee Gripp (Alto Jequitibá) e Sítio Imperial da Serra (Alto Jequitibá).

Durante o evento, o secretário de Cultura e Turismo de Minas Gerais Leônidas Oliveira destacou que “a nova ruralidade é uma das características do mundo pós-pandêmico”. “Há uma vontade das pessoas de viajarem para destinos que as conectam com tradições, no caso de Minas Gerais a mineiridade, e com a natureza. Essa é uma tendência contemporânea. A Emater-MG, quando inova fazendo esse projeto Ruralidade Viva, traz uma contemporaneidade para o turismo extremamente necessária nos dias de hoje”, argumenta Leônidas.

Alternativa de renda

Para o diretor-presidente da Emater-MG, Otávio Maia, o lançamento da segunda edição do catálogo Ruralidade Viva é sinal de que há grandes oportunidades no setor. “Nós temos trabalhado o turismo rural como uma alternativa, uma fonte de renda complementar para os produtores atendidos pela Emater-MG. Então ficamos felizes de estar evoluindo nesse trabalho de estruturação do turismo rural e de ter a oportunidade de propiciar ao cidadão urbano a possibilidade de conhecer melhor o campo”, diz Otávio.

O projeto Ruralidade Viva é realizado conjuntamente com as secretarias estaduais e municipais de Turismo, Cultura e Agricultura e tem o apoio das instâncias regionais, que são os Circuitos Turísticos e agências de viagens. Para o secretário de Estado de Agricultura de Minas Gerais, Thales Fernandes, o turismo rural é uma ótima oportunidade para o produtor. “O Ruralidade Viva é uma forma de potencializarmos o turismo na agricultura familiar, a gastronomia, o que nós temos de bom no campo, trazendo uma nova uma fonte de renda para o meio rural, principalmente para os produtores da agricultura familiar”, comentou Thales na cerimônia.

Vivências diferenciadas

O catálogo Ruralidade Viva passou de 46 experiências (primeira edição/2023) para 137 participantes na nova versão. A publicação apresenta informações, fotos e dados sobre as propriedades em várias regiões do estado, além do contato do produtor, as mídias sociais dele e um pequeno relato do que o visitante vai encontrar naquela experiência. “Na publicação, tem pousadas, cachoeiras, trabalhos de criadores de animais, agroindústrias de alimentos famosos de Minas, entre outras experiências muito interessantes para os visitantes. Todas as experiências propostas necessitam de agendamento, pois o produtor, que mantém uma rotina de trabalho rural, precisa se organizar para receber o público”, diz Thatiana.

A proposta da Emater-MG é que todos os anos o catálogo seja atualizado, com a adesão de mais propriedades. O lançamento da publicação contou a presença de um produtor de queijos, que recebe os visitantes na propriedade e uma apicultura, que trabalha com a experiência de abelhas sem ferrão.