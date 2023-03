Emater e Secretaria de Agricultura de Inhapim repassam sementes de plantio para agricultores familiares

INHAPIM – A Empresa Mineira de Assistência Técnica e Rural do Estado de Minas Gerais – EMATER, em parceria com a Secretaria de Agricultura de Inhapim e o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável – CMDRS, repassou a dezenas de agricultores familiares do município sementes para plantio de feijão.

A solenidade de entrega das sementes ocorreu no final da manhã desta segunda-feira (6) na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares de Inhapim, dentro da reunião mensal do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável – CMDRS.

Conforme informou o técnico da Emater-MG em Inhapim, Fernando Ayres, o convênio visa fomentar a agricultura familiar no município, com sementes de plantio de extrema qualidade e com destacada produção. “As sementes foram adquiridas em licitação, com recursos aprovados pela bancada mineira na Câmara dos Deputados, repassados para a Emater-MG por meio de convênio nº. 916827/2021 pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Inhapim foi um dos municípios contemplados com essas sementes, que estão sendo repassadas aos pequenos produtores do município, pois continuamos com uma expectativa muito grande que essas sementes possam gerar renda, oportunidades e inclusão produtiva para as famílias. Aproveito a oportunidade para agradecer o prefeito Marcinho, a secretária de agricultura Nádia Rocha e todos os integrantes do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável do município de Inhapim, por acreditarem em nosso trabalho, trabalho este tão importante para o município”, destacou Fernando Ayres.

A secretária de Agricultura Nádia Rocha reforçou a importância da entrega de sementes de feijão para plantio, como forma de incentivo ao pequeno produtor, inclusão social e fomento na economia do município. “A entrega destas sementes para os nossos agricultores familiares em primeiro momento pode significar uma medida simples, mas se pararmos para analisar a quantidade de famílias que elas alimentarão, levando renda para o pequeno produtor, qualidade para a mesa do consumidor e resultado positivo na economia do município, vamos perceber o quão importante significa essas ações. Muitas das vezes o pequeno produtor rural não tem condição de acessar boas sementes para plantio pois o preço praticado no mercado inviabiliza a produção, mas, através de parcerias como essa, entre o poder público e o agricultor familiar podemos entregar sementes de qualidade para todos, sem a distinção natural do mercado, devido a monopólios e melhorias genéticas que somente são acessíveis aos grandes produtores. Agradeço ao apoio da Emater-MG na pessoa do nosso técnico Fernando Ayres, bem como, agradeço o pontual e indispensável apoio ofertado pelo nosso prefeito Marcinho e vice-prefeito Sandro da Saúde nas políticas públicas que envolvem a agricultura do município”, finalizou a secretária.

Assessoria de Comunicação