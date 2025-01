Em viagem de férias, pai esquece filhas de 6 e 10 anos em posto de gasolina e retorna 40 km para buscá-las no ES

Caso aconteceu em Baixo Guandu, no Noroeste do estado. Filha mais velha ligou para polícia pelo celular da frentista do posto.

Duas meninas, de 6 e 10 anos, foram esquecidas pelo pai em um posto de combustíveis na BR-259, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (20). O pai das crianças seguiu viagem sem perceber que as filhas, que tinham ido ao banheiro, não voltaram para o carro após ele ter abastecido o veículo.

Apenas quando o motorista chegou na cidade vizinha de Colatina, que fica a cerca de 40 quilômetros de distância, é que ele notou a ausência das crianças e voltou rapidamente para buscá-las. A Polícia Civil informou que apura o caso.

Os nomes dos envolvidos não serão divulgados para preservar a identidade das crianças, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Eca).

O desfecho com final feliz aconteceu devido a uma série de fatores. Um deles foi que a filha mais velha, ao perceber que o pai tinha ido embora, abordou a frentista do posto de combustível para perguntar se a funcionária tinha visto um homem e um carro – descrevendo a característica do pai e o do veículo -, mas sem informar que estava perdida.

Depois que a frentista confirmou que o homem descrito pela criança havia ido embora, a própria menina pediu emprestado o telefone da mulher e ligou para a Polícia Militar (190). Ao chegar no local, os militares encaminharam as duas para o Conselho Tutelar de Baixo Guandu.

Entenda a história

As crianças curtiram as férias escolares na casa do pai, que mora em Minas Gerais, e retornavam de carro para Bahia, onde elas moram com a mãe.

Na noite de segunda-feira (20), por volta de 20h30, o homem parou no posto de combustível e as meninas foram ao banheiro enquanto o carro era abastecido. Ao retornar, as crianças perceberam que o pai não estava mais no local. Já o pai, assim que abasteceu, entrou no carro e seguiu viagem. Ele achou, num primeiro momento, que elas tinham voltado e estavam dormindo no banco de trás.

Ao notarem que foram esquecidas, a caçula começou a chorar e foi acalmada pela irmã mais velha.

No entanto, além de acalmar a irmã caçula, a menina de 10 anos também foi atrás de informações com a frentista, pediu o celular da funcionária e acionou a Polícia Militar sobre o ocorrido.

No local, segundo a PM, as meninas relataram aos militares que, quando voltavam do banheiro, viram que o carro do pai estava saindo sentido à rodovia federal.

“Ela também disse que havia se passado cerca de uma hora e o pai não tinha retornado. O Conselho Tutelar foi acionado para tomar as providências cabíveis”, informou a corporação por nota.

Crianças eram muito bem instruídas

Para o g1, a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos de Baixo Guandu, Gleiciane Firme, disse que, quando as meninas chegaram no Conselho Tutelar, perceberam que elas eram muito bem orientadas sobre como agir diante de uma urgência e que estavam calmas quando tudo aconteceu.

“Elas são muito instruídas pela mãe, que relatou para o conselho ter preparado as crianças para vida e a como agir nessa situação. O primeiro socorro sempre é a polícia e precisamos ter isso em mente como elas tinham”, explica a secretária.

Ao chegar no conselho, as crianças contaram a versão e, como sabiam o número da mãe de cabeça, ligaram para ela.