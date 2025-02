Em véspera de nova onda de calor, 10 capitais do Centro-Sul devem ter máximas acima de 30°C

Regiões afetadas pelo fenômeno podem ter temperaturas até 7ºC acima das médias previstas para fevereiro.

Na véspera de uma nova onda de calor que deve atingir boa parte do Sudeste, 10 capitais do Centro-Sul devem registrar temperaturas acima de 30°C nesta terça-feira (11), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O calor deve ser muito intenso neste início de semana nas seguintes capitais da região:

Porto Alegre – máxima de 39°C

Florianópolis- máxima de 33°C

Curitiba – máxima de 30°C

São Paulo – máxima de 32°C

Rio de Janeiro – máxima de 37°C

Vitória- máxima de 32°C

Belo Horizonte – máxima de 31°C

Campo Grande – máxima de 34°C

Cuiabá – máxima de 31°C

Goiânia – máxima de 31°C

No Sul, a onda de calor que já provocou recordes de temperatura em algumas cidades na última semana foi estendida novamente e deve durar até a próxima quarta-feira (12).

No fim de semana, a Justiça do Rio Grande do Sul mandou adiar o retorno às aulas no estado, previsto para segunda-feira (10), justamente por conta do calor excessivo. Neste início de semana, Porto Alegre foi a capital mais quente do país, com a máxima atingindo quase 38°C.

🌡️De acordo com Fábio Luengo, meteorologista da Climatempo, a onda é reflexo de um bloqueio atmosférico localizado próximo à Argentina.

Inicialmente, o fenômeno estava previsto para acabar na sexta-feira (7), mas o fim do calorão foi adiado mais de uma vez. Nesta semana, o bloqueio deve impactar grande parte do Sudeste e parte do Nordeste.

Nova onda de calor

Uma nova onda de calor deve se instalar pelo país a partir da quarta-feira (12) e se estender até sexta-feira (21). O fenômeno deve atingir de maneira mais intensa os estados do Sudeste e do Nordeste.

As áreas atingidas pela onda de calor, que vão desde o Vale do Paraíba (SP) até o Leste do Piauí e o interior do Pernambuco, podem ter temperaturas entre 5ºC e 7ºC acima das médias previstas para fevereiro.

Todas as capitais do Sudeste têm chance de atingir o recorde de calor para 2025 ao longo da semana, segundo a Climatempo.

Até o momento, as capitais da região têm as seguintes marcas de temperatura mais alta no ano:

São Paulo: 33,9 °C – 22/01 – (recorde de calor para 2025 e para o verão 24/25)

Rio de Janeiro: 38,7 °C – 20 e 21/01 – (recorde de calor para 2025 e para o verão 24/25)

Vitória: 36,2 °C – 21/01 – (recorde de calor para 2025 e para o verão 24/25)

Belo Horizonte: 34,4 °C – 21/01- (recorde de calor para 2025 e para o verão 24/25)

Entre quarta e quinta (13), São Paulo (única capital da região que não será atingida diretamente pela onda de calor) pode chegar a temperaturas de 34ºC e 35ºC.

No mesmo período, Rio de Janeiro tem chance de atingir 38ºC ou 39ºC. Em algumas áreas do estado do Rio, o calor pode chegar a 40ºC.

Já entre quinta e sexta (14), Belo Horizonte tem possiblidade de chegar a 34ºC ou 35ºC. Nesses dias, Vitória pode alcançar 36ºC ou 37ºC.

Fonte: G1