Em Santa Bárbara do Leste, profissionais da Educação estão prontos para o início do ano letivo 2021

SANTA BÁRBARA DO LESTE– Durante essa semana, a secretária de Educação, Meire Débora Silveira promoveu duas reuniões, sendo a primeira com os diretores e a segunda com as supervisoras escolares da Rede Municipal de Ensino com o objetivo de alinhar os últimos detalhes para o início do ano letivo 2021.

Segundo a secretária, as aulas terão início no dia 08 de março e, por um período ainda indefinido, as atividades acontecerão de forma remota.

De acordo com o cronograma, ficou definido que, do dia 08 ao dia 12 de março, será o período de acolhimento. Durante esses dias, profissionais das escolas entrarão em contato com pais e alunos para repassar as principais informações referentes às atividades a serem desenvolvidas para que os estudantes, mesmo à distância, tenham acesso a uma educação de qualidade.

Ainda de acordo com a secretária, a entrega de PETS está prevista para iniciar no dia 15 de março e, caso existam dúvidas, os pais e responsáveis podem procurar as Escolas ou entrar em contato com a Secretaria de Educação através do telefone: 33- 33261012.

A prefeita Wilma Pereira e a secretária de Educação, Meire Débora Silveira, desejam aos estudantes e às equipes pedagógicas, bom retorno às aulas.

Assessoria de Comunicação