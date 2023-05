Em menos de duas semanas CARATINGA registra três homicídios

CARATINGA- Na última sexta-feira(5), mais um homicídio foi registrado em Caratinga, sendo portando o terceiro em menos de duas semanas. O primeiro foi no dia 24 de abril, em que a vítima Kelber Couto Lima, 30 anos, no bairro Aparecida. O segundo homicídio aconteceu no dia 1º de maio, também no bairro Aparecida, sendo a vítima Matheus Moreira Anselmo, 21 anos, o terceiro foi nessa última sexta-feira no bairro Vale do Sol, que vitimou Maximiliano Inácio, 27 anos. Todas as vítimas possuíam passagens pela polícia, que continua trabalhando para prender os autores.

“BALA PERDIDA”, MUNIÇÕES E DROGAS APREENDIDAS

No homicídio que aconteceu no último sábado, uma mulher que por segurança preferiu não se identificar foi atingida por uma “bala perdida” , quando passava com os quatro filhos pequenos pelo local. Ela agachou para se proteger, e o movimento, possivelmente, evitou que um órgão vital fosse atingido. Após atendimento médico ela foi liberada. Nenhum fragmento da bala se alojou no braço.

A mãe gravou mensagem para familiares e amigos na manhã deste sábado (06) dizendo ser grata por estar viva. Também relatou os momentos de pânico, destacando que os filhos estão muito abalados. Eles presenciaram o crime e viram a mãe ser atingida. O sangue provocado pelo ferimento, segundo ela, sujou uma das crianças, e as imagens daquela noite não serão esquecidas facilmente.

Ainda durante as diligências foi encontrada uma motocicleta Honda/CB 250 Twister, pintada de preta, placa PZO0844, possivelmente a utilizada neste homicídio consumado, que ao ser consultada constatou ser de cor vermelha, roubada em 04/02/2023. No local também foram encontradas munições, calibres .38 e 380, além de drogas, vinte buchas de maconha, e um caderno com vastas anotações referentes ao comércio ilícito de drogas. A motocicleta apreendida também teria sido usada em um homicídio tentado registrado no dia 4 de abril, e próximo a ela estavam três capacetes, sendo que possuíam semelhança aos que foram utilizados pelos autores nas práticas dos homicídios.

Na residência de suspeitos foram encontradas munições e drogas. Ninguém foi preso.