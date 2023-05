Em Inhapim, “Maio Roxo” alerta para diagnóstico precoce das doenças inflamatórias intestinais

INHAPIM – Maio Roxo é o mês de conscientização das doenças inflamatórias intestinais (DIIs), grupo de doenças inflamatórias do trato digestivo, de caráter imunomediado, cujos principais representantes são a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Coloproctologia (SBCP), as DIIs afetam mais de cinco milhões de pessoas no planeta e sua prevalência vem aumentando no Brasil, afetando 100 pessoas a cada 100 mil habitantes, com maiores concentrações no sul e sudeste do país.

Para alertar a população sobre a importância do diagnóstico precoce no que tange as doenças inflamatórias intestinais, a prefeitura de Inhapim através da secretaria de Saúde realizou na praça Alberto Grossi Sobrinho, o dia “D” do Maio Roxo – “A indiferença não constrói um mundo diferente”, e dentro da programação, técnicos da secretaria de Saúde puderam esclarecer a população sobre as doenças inflamatórias intestinais (DIIs), promoveram aferição de pressão arterial, testes de glicemia, vacinação contra a gripe para os públicos prioritários, covid-19, em todas as faixas etárias e meningite c para pessoas acima de 16 anos.

Já na parte da tarde, no salão nobre da prefeitura, Júlia Gonçalves Araújo Assis ministrou palestra sobre as doenças inflamatórias intestinais (DIIs) para os Agentes Comunitários de Saúde, dentistas, auxiliares de Saúde Bucal, técnicos em enfermagem, enfermeiros e todos os profissionais da secretaria de Saúde que se interessaram pelo tema.

Segundo o enfermeiro e vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde”, é necessário ficar atento aos sintomas e procurar atendimento médico. “Quem convive com as doenças inflamatórias intestinais (DIIs) deve ter acompanhamento médico contínuo para controle dos sintomas da doença ao longo de toda a vida, visto se tratarem de doenças crônicas que possuem controle através de medicamentos que são capazes de recuperar a qualidade de vida, mas não cura. É necessário ficar atento aos sintomas, como persistência de dor abdominal, diarreia e sangramento nas fezes, ir ao médico para ter um atendimento especializado e diagnóstico precoce. Saber a doença que tem o quanto antes é primordial para iniciar o tratamento adequado o mais rápido possível de modo a evitar a piora do quadro do paciente e manifestações mais graves, que podem levar à necessidade de internações e cirurgias. A doença de Crohn, habitualmente, causa diarreia, cólica abdominal, frequentemente febre e, às vezes, sangramento retal. Também podem ocorrer perda de apetite e perda de peso. Os pacientes com DIIs possuem um maior risco de carências nutricionais e precisam focar em uma nutrição reforçada de suplementos alimentares. É fundamental ter uma alimentação variada com boa qualidade proteica, tendo equilíbrio entre os carboidratos, gorduras, vitaminas e minerais. Desta forma, a alimentação aliada ao tratamento medicamentoso auxilia no controle das crises” comentou Sandro.

O prefeito Márcio Elias, o “Marcinho” parabenizou o trabalho das equipes de saúde pela campanha de conscientização sobre as doenças inflamatórias do trato digestivo, e lembrou que além do “Maio Roxo” é também celebrado o “Maio Amarelo”, que tem por finalidade a segurança no trânsito. “Dia muito produtivo na nossa praça Alberto Grossi Sobrinho, parabenizo os profissionais da secretaria de Saúde pela campanha “Maio Roxo” que busca alertar a população para prevenção e tratamento das doenças inflamatórias do trato digestivo, mas quero falar também sobre a campanha do “Maio Amarelo” que alerta nossa população sobre a segurança no trânsito, um dever que não é somente do motorista, mas de pedestres, ciclistas e motociclistas. Em Inhapim estamos intensificando nossas ações para modernizar e proporcionar maior segurança no trânsito de nossa cidade, promovendo investimentos em sinalização semafórica, aquisição de novas placas de trânsito e pintura das faixas da pista de rolamento e faixas de pedestres, mas reafirmo, nada disso trará segurança e tranquilidade sem a colaboração de todos”, finalizou o prefeito Marcinho.