Em Caratinga, mais de 1.500 famílias têm direito ao kit gratuito com a nova parabólica digital

Siga Antenado é responsável pela instalação do kit gratuito na casa de famílias inscritas no CadÚnico que assistem à TV pela parabólica tradicional

CARATINGA – Mais de 1.500 famílias de Caratinga têm direito à instalação do kit gratuito com a nova parabólica digital. O serviço é realizado pela Siga Antenado, entidade não-governamental e sem fins lucrativos, criada por determinação da Anatel, que já instalou mais de 4,6 milhões de kits gratuitos com a nova parabólica digital no país.

Em todo o Minas Gerais, mais de 148 mil famílias já foram beneficiadas. Quem ainda não fez o agendamento deve procurar os canais de atendimento da entidade.

Para isso, é preciso estar inscrito em algum programa social do Governo Federal e ter uma parabólica tradicional funcionando em casa. A substituição é necessária porque, em breve, o sinal da parabólica tradicional será desligado.

Como solicitar

Todo o processo, que vai do agendamento até a instalação do kit na residência, é gratuito. Para saber se tem direito à nova parabólica digital a população deve entrar em contato com a Siga Antenado pelo número 0800 729 2404 ou por meio do site sigaantenado.com.br. Será necessário informar no momento do atendimento o número do CPF ou NIS (Número de Identificação Social).