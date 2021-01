Em Busca de Um “Salvador”

Estamos passando por momentos conturbados. Estamos vendo, e vivendo, uma série de convulsões e problemas em várias áreas e sistemas de todo o mundo e, diante dos quais, vemos vários levantes, ações e revoltas, “buscando” encontrar soluções para todos os problemas que estão nos assolando, e nos trazendo uma série de desafios.

Diante de tudo o que está ocorrendo, duas coisas têm se destacado, são elas: a busca por culpados, e a busca de um grupo, ou pessoa, que irá resolver todos os problemas que se apresentam. Essas são as duas principais preocupações em toda crise.

Desde o início de todos os problemas causados pela pandemia nós vimos muitas pessoas apontando culpados, buscando encontrar alguém que fosse responsável por tudo o que veio a acontecer. Dentro desse grupo que “buscava” encontrar os “responsáveis” pelo ocorrido se encontram personalidades públicas e da mídia, ongs, associações, governos, presidentes… todos participando do jogo de empurra-empurra, fazendo pronunciamentos e declarações alarmantes apontando culpados e se inocentando, talvez, para afastarem a atenção daquilo que realmente era importante.

Depois de passado esse primeiro momento, onde a “preocupação” era encontrar os culpados, chegamos ao momento em que as consequências da pandemia chegaram com todo seu poder, e agora a preocupação de todos é encontrar alguém que “tire” o mundo do completo estado de caos em que ele se encontra, sanando todos os problemas e consequências “causados pela pandemia”, não importando quem seja, ou de onde vem, e esse desespero por um “salvador” pode trazer grandes problemas para todos.

Em todas as grandes crises sempre aparecem pessoas ou grupos que se apresentam como “salvadores”, que chegam criticando e determinadas ações daqueles que estão nas posições de poder, alardeando que suas ideias e soluções são melhores, e que a partir de suas ações tudo ficará melhor e todo o caos cessará mas, já passou da hora de entendermos que as coisas não funcionam dessa forma. Já vimos vários exemplos de pessoas que se anunciaram como “salvadores” e que, quando tiveram a chance, fizeram o mesmo, ou pior, do que aqueles a quem criticaram, contribuindo ainda mais para o caos que diziam que iriam resolver.

Todos sabemos que precisamos de soluções para os problemas que se apresentam diante de nós, mas devemos tomar cuidado com o apego e a esperança que a sociedade deposita em determinadas ideias, soluções e, principalmente, naqueles que dizem que irão “salvar” o população de todas as coisas ruins que nos assola, pois o desespero por alguém que nos “salve” pode acabar nos levando a eterna perdição.

Wanderson R. Monteiro

(Bacharel em Teologia pelo ICP)

(São Sebastião do Anta – MG)

