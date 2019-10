Em busca de recursos para o HNSA

Diretoria Administrativa faz balanço de emendas parlamentares que serão destinadas ao hospital

CARATINGA- A diretoria do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora (HNSA) segue em busca de recursos para a instituição. Nos últimos dias, foram realizadas reuniões na Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados, Senado Federal e Ministério da Saúde. O objetivo foi apresentar a situação do hospital, da microrregião de saúde e a dificuldade dos hospitais filantrópicos.

De acordo com o provedor do HNSA, padre Moacir Ramos, os encontros foram “produtivos” e o retorno trouxe esperança em perceber que os deputados estão “empenhados para as necessidades da saúde”.

Se tratando de emendas parlamentares destinadas o ano passado, o hospital já recebeu uma delas, que foi destinada ao pagamento de médicos no mês anterior. E já está autorizado o pagamento de mais quatro emendas, que somam aproximadamente R$ 700.000. Ainda há outras duas previstas para esse ano. “Acredito que a partir do momento que for autorizado o pagamento dessas duas outras emendas, vamos ter condições de ir cumprindo com os nossos compromissos mensais. Essas emendas são destinadas para o custeio do hospital, pagamentos de médicos, funcionários, medicamentos; vai dando esse suporte na nossa despesa”, frisa padre Moacir.

Quanto às emendas que foram solicitadas nessas recentes visitas, os valores serão pagos no ano de 2020. O provedor explica que sempre há uma grande expectativa em relação a estes recursos. “No caso do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, recebemos as emendas parlamentares via município de Caratinga. Quando elas chegam nos cofres do município, Dr. Welington tem sido sensível à causa do hospital, fazendo imediatamente o repasse. Acredito que com a receita mensal que temos, a união dos municípios com as emendas parlamentares que estão chegando para somar com aquilo que o estado deveria estar passando integralmente, vamos dando esses passos de sustentação e manutenção do nosso hospital. Quero agradecer a todos os deputados que têm tido esse olhar, os prefeitos dessa microrregião, todas as pessoas de boa vontade que têm lutado conosco”.

Já em relação aos repasses por parte do Governo do Estado, nesses dois meses de funcionamento, após a reabertura, o hospital recebeu na última quinta-feira (10), a primeira parcela. “Ainda temos uma pendência desses dois meses de atendimento. Mas, acredito que preocupado com toda a situação do estado, de modo especial a saúde, o governador está olhando isso com carinho e certamente fará o repasse também nos próximos dias”.