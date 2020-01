Elzi Russo Amorim é empossada presidente do MAC

CARATINGA – Em solenidade realizada na noite desta terça-feira (28), na Sala dos Pioneiros (UNEC, Unidade I), a posse da nova diretoria do Movimento Amigos de Caratinga (MAC). Após dois anos à frente da entidade, o Comandante Sebastião Fausto transferiu a presidente para Elzi Russo Amorim. A solenidade contou com as participações de Alim Rocha e Analigia Matos.

Tomaram posse para o biênio 2020/2021:

– DIRETORIA

– Presidente: Elzi Russo Amorim

– Vice-presidente: Maria Madalena Lima Alves

– Secretária: Silvia Moreira Soares Bitarães.

– Tesoureira: Maria Célia Corrêa Bomfim Ribeiro

– Vogal 1 – Morena Maria Ribeiro Gomes Pena

– Vogal 2 – Claudia Rihan Martins

– Vogal 3 – Heloísa Maria de Oliveira Chálabi Freitas

– CONSELHO FISCAL

MEMBROS EFETIVOS E SUPLENTES:

– Eugênio Maria Gomes

– Vanderlei Carlos Dornelas

– Monir Ali Saygli

– Paulo Sérgio da Silveira

– José Aylton de Mattos

– Marcos Inácio Gonçalves

DIRETOR EXECUTIVO

– Élcio Danilo Russo Amorim (EDRA).