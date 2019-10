Eleitos conselheiros tutelares

Confira os resultados nos municípios da região

CARATINGA- No último domingo (6), das 8h às 17h, foram realizadas, em diversas cidades do país, as eleições para a escolha dos conselheiros tutelares que trabalharão nos próximos quatro anos em prol dos direitos das crianças e dos adolescentes.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) é um órgão público municipal de natureza colegiada, composto paritariamente por representantes da sociedade civil e representantes do Poder Executivo Municipal. Sua função principal é formular a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente em âmbito municipal e exercer o controle da implementação dessa política.

Com exceção de Inhapim, que utilizou urna eletrônica, em todos os municípios da região a eleição ocorreu através de cédulas, com o nome e número dos candidatos. Confira os resultados:

BOM JESUS DO GALHO

Eliane Conceição- 411 votos

Júnia Frutuoso- 296 votos

Marcilene – 257 votos

Ronilda Freitas- 232 votos

Marlúcia Travenzoli- 219 votos

CARATINGA

Titulares

Lídia Dutra de Oliveira- 302 votos

Vanessa Lopes da Fonseca- 223 votos

Sandra Aparecida Silva Arruda- 215 votos

Eric Rodrigo Barroso- 168 votos

Elizabeth Gomes da Silva Rodrigues- 161 votos

Suplentes

Maria Inês Pertence da Silva- 149 votos

Manoel Vitor Dornelas- 145 votos

Debora Rosa da Cunha- 142 votos

Zenilda Dias Gomes- 139 votos

Leonice Fortunato Vieira Miranda- 138 votos

IMBÉ DE MINAS

Renata do Dair- 312 votos

Raquel da Leia- 198 votos

Renata da Lucinha- 193 votos

Késia do Vovô- 145 votos

Daiane do senhor Tão- 130 votos

INHAPIM

Geni Alves Bicalho- 327 votos

Rachel Soares da Silva- 229 votos

Rosileide da Silva Vieira- 183 votos

Klismael Cleyton da Silva- 182 votos

Silvia Pereira de Jesus- 165 votos

PIEDADE DE CARATINGA

Ronan Silveira- 190 votos

Simone Cristina- 188 votos

Ivone Nogueira- 185 votos

Eliane Maria- 133 votos

Elias Nogueira- 132 votos

SANTA BÁRBARA DO LESTE

Fabiana das Dores Vieira- 224 votos

Carolina Pereira da Costa- 160 votos

Fernanda Martins do Nascimento- 147 votos

Valéria Aparecida Teixeira Ferreira- 136 votos

Edinéia Cristina da Silva- 128 votos

SANTA RITA DE MINAS

Mariana da Niquinha- 134 votos

Danubia do Anderson- 127 votos

Raniery Eymard- 116 votos

Cleuzinha do Anjo Claudio- 105 votos

Romário- 98 votos

SÃO DOMINGOS DAS DORES

Marlene de Melo Oliveira- 206 votos

Anália Aparecida de Araújo Martins- 193 votos

Geiciane Maria de Araújo- 265 votos

Sônia Aparecida Rosado Carvalho- 158 votos

Leiliane Laura de Almeida- 147 votos

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA

Devair Torres Oliveira- 274 votos

Naiara da Gilza- 127 votos

Cristiane Amaro Elias- 88 votos

Verildia do Vercino- 96 votos

Ivanete do Jaime- 133 votos

UBAPORANGA

Maria de Lourdes Vieira- 314 votos

Chiquinho- 253 votos

Zé Roberto Garcia- 181 votos

Greicinha Lopes- 146 votos

Mônica Aparecida- 135 votos

VARGEM ALEGRE

Elisângela da Silva Brito Marques- 209 votos

Deisiane Silva Parreira- 209 votos

Eliane Lopes Ferreira- 199 votos

Claudeir de Oliveira Silva- 162 votos

Leidiane Pereira Rodrigues- 110 votos