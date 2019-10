Eleitores de Entre Folhas, Pingo D’Água e Santa Rita de Minas ainda podem regularizar sua situação no cartório eleitoral

CARATINGA- No dia 10 de outubro encerrou-se o prazo para os eleitores dos municípios de Entre Folhas, Pingo D’Água e Santa Rita de Minas comparecerem ao cartório eleitoral ou à Casa Ziraldo de Cultura para fazer o recadastramento obrigatório e participar da revisão biométrica. Conforme dados da Justiça Eleitoral, compareceram 5.191 eleitores de Entre Folhas (86,92%), 3.866 eleitores de Pingo D’Água (86,88%) e 5.044 eleitores de Santa Rita de Minas (83,18%). Portanto, houve o cumprimento da meta de atender a pelo menos 80% do eleitorado em cada município.

Os eleitores que compareceram já estão em dia com a Justiça Eleitoral. Já aqueles que perderam o prazo ainda podem procurar a Justiça Eleitoral para fazer a regularização de sua inscrição eleitoral.

O chefe de cartório, Arilson Oliveira de Carvalho esclarece quais documentos o eleitor deve levar para esta regularização. “O eleitor deve trazer um documento que prove o seu vínculo com o município. Este documento tem que ter mais de três meses e menos de um ano da data do seu atendimento aqui no cartório eleitoral, lembrando que esse documento pode estar em nome dos pais, do irmão, tios ou até mesmo do cunhado, porém, tem que trazer documentos que comprovem este vínculo”.

NÚMEROS

Pelo calendário da Justiça Eleitoral, Vargem Alegre, Imbé de Minas e Piedade de Caratinga são os municípios com prazo de encerramento da biometria se aproximando. Os eleitores destes municípios devem procurar atendimento até o dia 17 de dezembro de 2019.

O número de eleitores que já estão biometrizados na região ainda é considerado baixo. 31.929 eleitores já foram cadastrados, o que corresponde a 51,55% do eleitorado geral. O Tribunal Regional Eleitoral tem acompanhado os dados e principalmente pelo fato de Pingo D’Água ter sido o último colocado no ranking da biometria no Estado de Minas Gerais, disponibilizou o ônibus Tre Aqui, que desde a última segunda-feira (21), está na cidade de Bom Jesus do Galho. “Esse atendimento se estende até o domingo (27), na Praça Padre Dionísio Homem de Faria, no centro da cidade, da 8h às 18 h, sem interrupção para o almoço. Vai funcionar também no sábado e no domingo. Nós acreditamos que pelo movimento visto nos dois primeiros dias, vai melhorar muito o número dos eleitores biometrizados da cidade de Bom Jesus do Galho”.

O chefe de cartório ainda alerta que o eleitor que não comparecer à revisão biométrica terá o seu título cancelado. “Consequentemente, ele fica impedido de tomar posse em concurso público, matricular-se em instituição de nível superior, tirar passaporte e também em virtude do cruzamento de dados da Justiça Eleitoral com a Receita Federal esse eleitor pode vir a ter o CPF suspenso e, consequentemente, a sua conta bancária bloqueada, impedindo qualquer movimentação que seja receber salário ou mesmo contratar empréstimos”.

Para os eleitores que fazem parte dos municípios cujo prazos de comparecimento ainda não foram encerrados, basta agendar o seu atendimento pelo telefone 148, site do TRE e diretamente no Cartório Eleitoral ou Casa Ziraldo de Cultura, onde há postos de agendamento. “Esse eleitor deve comparecer no dia e horário agendados, portando documento oficial com foto, CPF, se ele possuir também o título de eleitor ou se ele possuir um comprovante de residência atual da cidade ao qual ele pertence. Vale destacar mais uma vez que é um procedimento muito rápido, em alguns minutos o eleitor já sai daqui com a biometria pronta. Temos conseguido cumprir o horário, às vezes o eleitor consegue ser atendido até mesmo antes do horário agendado. É um procedimento muito rápido, em torno de 10 no máximo 12 minutos o eleitor é atendido e colhido todos os seus dados biométricos, ele já sai com o título de eleitor novo em mãos”.

Arilson reforça a importância da realização do procedimento e que o eleitor fique atento aos prazos estipulados pela Justiça Eleitoral. “A urna eletrônica já traz uma segurança enorme ao processo eleitoral. E agora com a biometrização de 100% do eleitorado da nossa região, trará uma segurança muito maior às eleições de 2020 além de fazer uma depuração no cadastro eleitoral, cancelando o título daqueles eleitores que não têm mais vínculo com essas cidades e que não vêm votando nas últimas eleições”.