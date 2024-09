Eleitor pode levar “colinha” para a cabine de votação

A anotação com os números dos candidatos é permitida pela Justiça Eleitoral

DA REDAÇÃO – A pouco menos de um mês do 1º turno das Eleições Municipais 2024, marcado para o dia 6 de outubro, você já sabe os números das suas candidatas e dos seus candidatos? Para não perder tempo e não errar no dia do pleito, a Justiça Eleitoral incentiva que a eleitora e o eleitor levem para a cabine de votação uma anotação, pessoal e individual, contendo os números das candidaturas nas quais pretendem votar.

O uso da popular “colinha” é uma prática reconhecida, aceita e estimulada pela Justiça Eleitoral por meio de diversas orientações gerais para os pleitos, principalmente em materiais educativos e informativos.

A “colinha”:

-ajuda a eleitora ou o eleitor a não esquecer o número da candidata ou do candidato;

-agiliza a votação;

-contribui para melhorar o fluxo das filas nas seções eleitorais.

O eleitor pode acessar os arquivos e imprimir a “colinha” oferecida pelo TRE-MG. Ele ainda pode conferir os números das candidatas ou dos candidatos no sistema DivulgaCandContas.

Não pode

Fique atento! O eleitor só pode levar uma colinha anotada em papel. Na cabine de votação, é proibido à eleitora ou ao eleitor portar telefone celular, máquina fotográfica, filmadora, equipamento de radiocomunicação ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto, ainda que desligados. A previsão está na Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997) e na Resolução TSE nº 23.736/2024.

Ordem de votação

Primeiro é digitado o voto para vereador, com cinco dígitos. Os dois primeiros correspondem ao partido político (caso em que é possível votar somente na legenda, se desejar) e os três seguintes são os que identificam a candidata ou o candidato ao cargo.

Depois, para prefeito, com dois dígitos.

Em Belo Horizonte, haverá uma terceira votação, no referendo sobre a mudança da bandeira da capital. A urna eletrônica exibirá a pergunta “Você aprova a alteração da bandeira de Belo Horizonte?”. As opções de resposta serão:

-Digitar 1 para dizer SIM (aprova a alteração).

-Digitar 2 para dizer NÃO (não aprova a alteração).

-Digitar qualquer outro número para anular o voto.

-Apertar a tecla BRANCO.

Após o registro do último voto, aparecerá, na tela da urna, a palavra “FIM”. Em Belo Horizonte, isso acontecerá após a votação no referendo. Nos outros 852 municípios, a palavra “FIM” aparecerá após o voto para prefeito.

TRE-MG