ELEIÇÕES – Para O BEM ou Para O MAL

O QUE AS ELEIÇÕES PODEM FAZER NUM PAÍS DEMOCRÁTICO

Os Estados Unidos conseguiram uma façanha que a Alemanha nos dias de Hitler – para a miséria e desgraça de milhões de pessoas no mundo – não conseguiu: tirar do poder uma pessoa desequilibrada, profundamente egoísta, e com uma visão apenas: o EU!

ISSO deve servir de exemplo a todos os cidadãos de bem, especialmente daqueles diante de novas eleições.

É tempo de nos unirmos como O POVO DO BEM, e fazer tudo o que é possível (dentro dos princípios éticos mais humanos possíveis), e IMPEDIRMOS que um/uma mau-caráter receba nas mãos O PODER de tomar decisões que implicam o hoje – e o amanhã – da grande maioria: do povo.

Meu apelo hoje é muito claro e direto: NÃO VOTE NO CORRUPTO. Ele/ela só tem compromisso CONSIGO MESMO/A.

– Ah, mas você foi comprado!

Como assim?

Você tem o direito DIVINO, o privilégio DADO POR DEUS para DAR seu VOTO!

NINGUÉM PODE COMPRAR VOTO DE NINGUÉM!

É o seu dever-privilégio de fazer valer seu desejo-convicção mais profundo possível! E você sabe que corrupto nunca foi seu amigo, e nunca pensou em ajudar a você – veja os processos de corrupção e as ladainhas dos incautos que acreditaram!

– Mas ele/ela disse…

Lá, naquele lugar tão particular e privado, você estará sozinho , e sua decisão (ou é de quem?) – SUA DECISÃO irá mudar o seu mundo!

Pessoalmente ressinto que um povo tem o governo que merece!

Uma eleição diz tudo sobre nós, e muito pouco sobre os candidatos!

– Ele rouba, mas faz!

Faz o que? Para quem?

Governo do povo pelo povo e PARA O POVO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Então, se ele rouba, já deixou de fazer!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Você não quer um ladrão na sua casa!

Muito menos, MANDANDO EM SUA CASA!

UM LADRÃO É, MAIS DO QUE NUNCA, UM EGOÍSTA – isto é, só pensa em si mesmo, e tudo o que faz – no fim, no finzinho, mesmo – é somente para seu próprio benefício!

A palavra precisa ser clara: neste dia 15 de novembro você e eu estamos dizendo o que somos:

Pessoas de bem,

Ou do mal!

Decida mesmo, de uma vez para sempre – e eu apelo e declaro do mais profundo de minha alma, pelo bem de sua casa, de sua comunidade, de sua cidade, de seu país – que você é e quer o BEM.

O seu futuro está em suas mãos!

Não deixe que ele fuja!

E você, candidato, ERROU ao pensar que o povo não pensa!

Se você almeja governar, coloque-se nas mãos do povo – pelo seu caráter! Deixe o povo dizer se você é a pessoa certa!

Se você gastou dinheiro COMPRANDO VOTO, arrependa-se, pois o julgamento virá.

Você terá muita sorte se o povo agora, nas eleições, disser o que você é: UM corrupto, ou alguém que quer fazer a VONTADE DO SOBERANO SENHOR que tudo vê! E que JULGA!

O JULGAMENTO PODERÁ VIR MAIS DEPRESSA DO QUE VOCÊ PENSA.

PODE ATÉ SER ANTES DAS ELEIÇÕES. OU NAS ELEIÇÕES –

O POVO DE BEM DIRÁ!

Concluindo: vote certo, vote sua consciência, vote pelo bem – VOCÊ É DO BEM, este é o seu time!

Rev. Rudi Augusto Krüger – Diretor, Faculdade Uriel de Almeida Leitão; Coordenador, Capelanias da Rede de Ensino Doctum – rudi@doctum.edu.br