Eleições definem inspetores do Crea-MG em Caratinga

Dirigentes foram escolhidos pelos profissionais de engenharia, agronomia e geociências do município

CARATINGA – O processo consultivo do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG), realizado no dia 1º de outubro de 2020, definiu os novos inspetores da unidade em Caratinga. Os profissionais de engenharia, agronomia e geociências da cidade e região escolheram o engenheiro civil e técnico em meio ambiente Tiago de Souza Alves para inspetor-chefe, o engenheiro civil João Moreira de Oliveira Júnior para inspetor-secretário e o engenheiro civil Pedro Paulo Soares Barbosa para inspetor-tesoureiro. Os profissionais eleitos serão os representantes do Crea-MG na cidade na gestão 2021/2023.

As eleições, que ocorreram em todo o Brasil, também definiram os presidentes do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) e dos Creas de cada estado e do Distrito Federal. O engenheiro civil Lucio Borges foi reeleito para a presidência do Crea-MG com 80,69% dos votos dos 6.059 eleitores.

Com um intenso trabalho de interiorização nos últimos anos, o Crea-MG procura estar cada dia mais perto dos profissionais, das cidades e da sociedade. Esse trabalho é feito por meio das Inspetorias e Escritórios de Representação distribuídos por todas as regiões do estado. Atualmente, são 80 unidades de atendimento. A Inspetoria de Caratinga abrange outros 23 municípios da região. O presidente do Crea-MG, cuja primeira gestão teve como uma de suas marcas a interiorização, garante que gestores públicos municipais e privados, e a população em geral, podem ter certeza que essa política de proximidade vai continuar e será fortalecida. “Temos um compromisso de diálogo com os profissionais e com suas inserções cada vez maiores no dia a dia, na vida das cidades e das pessoas, sempre em prol do bem comum. E nada nos moverá disso”, afirma Lucio Borges.

ATUAÇÃO

O Crea-MG fiscaliza o exercício profissional da engenharia, agronomia, geologia, geografia e meteorologia, amparado pela Lei Federal n.º 5.194/66. A função do Conselho é defender a sociedade da prática ilegal das atividades técnicas, garantindo a presença de profissionais legalmente habilitados, com conhecimento e atribuições específicas, na condução dos empreendimentos das áreas da engenharia, da agronomia e das geociências. A Inspetoria oferece, entre outros serviços, o registro de profissionais e empresas, orientações sobre Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), emissões de certidões, taxas e formulários.