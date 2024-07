ELEIÇÕES 2024: Mesários podem ser convocados por e-mail, WhatsApp, carta e presencialmente

Cartórios eleitorais começam a convocar as mesárias e mesários para as Eleições 2024 no dia 9 de julho

DA REDAÇÃO – A convocação de mesárias e mesários para as eleições municipais de 2024 começou nesta terça-feira, 9 de julho. Em Minas Gerais, cerca de 210 mil pessoas devem atuar nessa função, que é essencial para a democracia.

Cada cartório eleitoral escolhe o meio que considera mais adequado para convocar seus mesários. Podem ser usadas as seguintes formas de convocação:

-carta;

-e-mail;

-presencial;

-WhatsApp.

A convocação vai apresentar informações sobre o treinamento do qual a eleitora ou eleitor deve participar. Esse treinamento poderá ser presencial, pelo aplicativo Mesário ou em plataforma de educação a distância do TSE.

Além da convocação enviada para cada mesário, as zonas eleitorais também publicam um edital com a nomeação da mesa receptora de votos de cada seção eleitoral – são quatro mesários por seção. A publicação dos editais deve ser feita entre 9 de julho e 7 de agosto, no Diário da Justiça Eletrônico. A partir da publicação, as pessoas nomeadas têm até cinco dias para apresentar pedido de dispensa ao juiz eleitoral. Em algumas situações, é possível apresentar o pedido de dispensa após esse prazo. Como quando um parente do mesário se registra como candidato às eleições municipais.

Se a eleitora ou eleitor que receber uma convocação para atuar como mesário tiver dúvidas sobre o assunto, basta ligar para o Disque-Eleitor – telefones 148 ou (31) 2116-3600.

Inscrições

Quem quiser ser mesária ou mesário ainda pode se inscrever, porque o cadastro para a função é permanente.

Funções e benefícios

Cabe ao mesário garantir o funcionamento da seção eleitoral – cada seção conta com quatro pessoas nessa função. Entre as responsabilidades da mesária e do mesário, estão a organização das filas, a identificação de eleitoras e eleitores e a impressão da zerésima e do boletim de urna.

Mesárias e mesários têm direito a dois dias de folga no trabalho para cada dia de treinamento ou de trabalho na votação. As folgas devem ser negociadas diretamente com o empregador.

Quem atuar como mesário receberá auxílio-alimentação no valor de R$60 para cada turno trabalhado. Além disso, a atuação como mesário pode servir como critério de desempate em concursos públicos (se estiver previsto no edital).

E, se o mesário for estudante universitário e a universidade tiver convênio com a Justiça Eleitoral, as horas trabalhadas podem contar como atividade extracurricular.

Apoio logístico

Além dos 210 mil mesários, cerca de 39 mil pessoas devem ser convocadas para atuarem na função de apoio logístico. Essa convocação também pode ser feita por carta, e-mail, presencialmente ou por WhatsApp.

As pessoas nomeadas como apoio logístico podem exercer diversas atividades. Entre elas, a recepção de justificativa de ausência às urnas, administrador de prédio e técnico em informática.

Quem exercer a função de apoio logístico terá os mesmos benefícios dos mesários. O auxílio-alimentação, porém, será pago apenas a quem trabalhar em turno integral.

Fonte: TRE/MG