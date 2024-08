ELEIÇÕES 2024: Com 4.306 eleitores, Pingo-D’Água tem 38 candidatos a vereador e candidato único a prefeito

PINGO-D’ÁGUA- O município de Pingo-D’Água contabiliza 4.706 habitantes. E os 4.306 eleitores têm apenas uma opção de voto para a gestão executiva nas eleições 2024.

Artur Marquiole (MDB) e Samyra da Toneca (PV) pela coligação “A Força do Trabalho” “REPUBLICANOS / Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) / MDB) são os únicos candidatos que se apresentaram em convenção e foram registrados como postulantes aos cargos de prefeito e vice, respectivamente.

Artur, 66 anos já foi prefeito de Pingo-D’Água por duas vezes e vereador por quatro mandatos.

Conforme a Lei das Eleições, um candidato precisa de 50% dos votos válidos mais um para ser eleito. No entanto, como votos brancos e nulos não contam como válidos, nessas cidades é necessário apenas um único voto válido para que o candidato seja eleito. Assim, os votos válidos atribuídos a chapa são suficientes para que sejam eleitos.