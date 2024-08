ELEIÇÕES 2024: Cai número de candidaturas registradas em Caratinga

CARATINGA- Seguindo uma tendência nacional, Caratinga registrou queda no número de candidatos registrados para concorrer nas eleições municipais de 2024 em relação a 2020, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A queda é a primeira desde 2008.

São 279 registros de candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador, segundo o site do Tribunal Superior Eleitoral. Em 2020, foram 326 candidatos, de acordo com os números do Tribunal.

Os candidatos a prefeito e vice, respectivamente, são Dr. Giovanni (PL) e Ronaldo da Milla (NOVO) pela coligação “Unidos por Caratinga” (PODE / PL / NOVO); Johny e João Abelha (PSDB) pela Federação PSDB/CIDADANIA; Júlio Ribeiro e Matheus Fernandes (PRD); Pedro Leitão (PDT) e Marcos Inácio (União Brasil) pela coligação Frente Muda Caratinga (PDT/Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) / Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) / UNIÃO) e Rogério Soares (REPUBLICANOS) e Ranfrei (MDB) pela “Frente Unida para Avançar” (REPUBLICANOS / AVANTE / PSD / PMB / AGIR / PP / MOBILIZA / MDB / PSB).