ELEIÇÕES 2024

Cartório Eleitoral realiza geração de mídias e prepara urnas eletrônicas

CARATINGA- A Justiça Eleitoral segue os preparativos para as Eleições de 6 de outubro. Nesta quarta-feira (25), a 72ª zona eleitoral de Caratinga realizou a audiência pública de geração de mídias que serão utilizadas na preparação das urnas.

Para a cerimônia pública são convidados partidos políticos, federações de partidos, coligações, Ministério Público e a Ordem dos Advogados do Brasil. O procedimento foi realizado pelo chefe de cartório Arilson Oliveira de Carvalho e acompanhado pelo juiz eleitoral Max Wild.

De acordo com o juiz Max Wild, a geração de mídias é um procedimento previsto pela legislação eleitoral, por meio de resolução 23.736 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que dispõe sobre a preparação do pleito e a geração de mídias. “É uma dessas etapas da preparação. Cada urna eletrônica, deve receber os dados dos eleitores, daquela seção e os dados dos candidatos nos quais os eleitores irão votar. A geração das mídias consiste justamente nisso, preparar as urnas com os dados desses candidatos e com os dados dos eleitores. Esse abastecimento dos dados das urnas é feito através de pendrives, de mídias. É preparar esses pendrives que vão abastecer as urnas com os dados necessários para que a eleição seja realizada”.

A geração de mídias tinha previsão de conclusão ainda ontem. Em seguida, ocorrer a preparação das urnas e conferência dos dados. “O objetivo desse processo é que o eleitor ao chegar na seção eleitoral seja reconhecido pela urna e possa votar no candidato de sua escolha. Ao final desse processo o cartório já se encontra preparado para a etapa final de preparação, que consiste na lacração das urnas que ficam prontas, para na próxima semana serem encaminhadas para as seções eleitorais”.

O juiz Max Wild também fez um balanço do período de campanha em Caratinga e destaca que o período tem sido marcado pela tranquilidade. “As eleições felizmente têm sido conduzidas de forma tranquila. O cartório eleitoral tem tomado todas as providências para que a eleição aconteça da melhor forma possível, em termos de identificação das seções, preparação de mesários, dos materiais de votação. Estamos preparando também faixas e clippings de identificação de algumas mudanças de local de votação. Tudo está correndo a tempo e modo, felizmente. Existem alguns casos de propaganda irregulares, que também estão sendo tratados pela Justiça Eleitoral, notificando os candidatos para retirada e demais providências. Algumas ações eleitorais em trâmite, mas no geral, felizmente, as eleições estão correndo de forma bem tranquila”.

O magistrado ainda chama atenção para a transparência das ações desenvolvidas em preparação às eleições, que podem ser acompanhadas pelo cidadão. “Transparência é um princípio muito importante para a Justiça Eleitoral. A cerimônia de hoje, que é a geração de mídias, ela é pública. A Justiça Eleitoral publica um edital notificando os partidos, coligações, Ministério Público, OAB, convidando a todos para que se quiserem possam vir acompanhar o processo, escrutinar todo o processo, justamente para garantir toda a lisura do procedimento adotado pelo cartório eleitoral”.

Max Wild finaliza falando sobre a importância do voto e que a população compareça às urnas no dia 6 de outubro. “A participação de todos os eleitores é muito importante. A Justiça Eleitoral convida e espera que o maior número de eleitores possível possa comparecer no dia 6 de outubro. A eleição municipal tem uma importância capital porque o município é onde as coisas acontecem, onde as pessoas residem, onde os problemas ocorrem. Então, a Justiça Eleitoral espera que o eleitor compareça porque as seções eleitorais estarão preparadas, equipe da Justiça eleitoral também, para resolver todas as eventuais ocorrências que hajam no dia”.