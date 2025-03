ELEIÇÃO NO SICOOB CREDCOOPER

Vagner Ribeiro e Kdner Valadares disputam presidência

CARATINGA- O Sicoob Credcooper realiza eleição para composição do Conselho de Administração no dia 6 de abril, de forma virtual. De um lado, a chapa 1, encabeçada pelo presidente Vagner Ribeiro, que busca a reeleição. Do outro, Kdner Andrade Valadares, que esteve à frente da cooperativa pelo período de 2009 a 2021 e objetiva retornar ao cargo.

O DIÁRIO conversou com os dois candidatos a respeito de seus anseios, expectativas e propostas:

CHAPA 1: VAGNER RIBEIRO

Vagner Ribeiro, 59 anos de idade, casado, dois filhos e uma neta. Formado em advocacia. Está há mais de 43 anos no mercado financeiro, desde o trabalho em instituições públicas e instituições privadas. Dentro desses mais de 43 anos, atua no cooperativismo praticamente oito anos no Sicoob Credcooper. “Uma filosofia muito diferente que abraçamos com tanto carinho, entusiasmo e temos procurado difundir”, disse.

Por que decidiu buscar a reeleição?

É uma gestão que vem dando resultados. Existe um divisor de águas, o antes e o agora. A cooperativa vem ano após ano batendo recordes no pilar financeiro, com resultados de sobras cada vez maiores. E, mais importante, contribuindo, além dos resultados, para fomentar a economia de Caratinga e região. Hoje estamos inseridos em 11 cidades. Temos projetos de expansão, é algo importante para isso aí, para algumas cidades no nosso derredor, que ainda nós não estamos fisicamente, ter oportunidade de estar nessas cidades. Existe um ditado popular que diz que em time que está ganhando não se mexe. Então, colocamos nosso nome mais uma vez a apreciação, recebemos o apoio de um novo grupo, estamos tendo a oportunidade de ter uma mulher no Conselho de Administração, um fato que nunca foi vivido na cooperativa, apresentando o nome da nossa candidata conselheira Thiana Vinha, mulher empreendedora, de garra, de conhecimento, liderança, a força da mulher sendo bem representada. Temos hoje um peso muito expressivo no nosso corpo de funcionários, onde nos nossos cargos de gestão mais de 50% são mulheres. Nada mais justo do que dar oportunidade a uma mulher para estar junto com a gente.

Com a formação dessa nova chapa, novas mentalidades, onde a gente buscou ter a força da mulher, a força jovem, o novo, as ideias novas, buscando uma maior abrangência, até mesmo regional, saindo daquela centralização que existia antes, principalmente aqui em Caratinga, a gente tem buscado contemplar as cidades onde estamos inseridos e trazer a participação dessas cidades importantes. Acreditamos que não somos eternos, não podemos perpetuar em um cargo ou função de liderança. A gente já entra pensando, até mesmo em futura sucessão, são quatro conselheiros vogais e quatro anos de um mandato. Então, já fizemos a consulta jurídica, isso é possível se fazer, teremos a presença em cada ano de um desses conselheiros vogais na figura do vice-presidente, que a partir desse ano a gente passa a ter. Então, nós vamos dar oportunidade para a mulher na vice-presidência, para o jovem, para aquelas pessoas mais experientes. Enfim, os quatro conselheiros vogais irão exercer a vice-presidência juntamente com a gente. E por que a gente está fazendo isso? já pensando lá na frente. Estamos preparando essas pessoas para lá na frente uma possibilidade de vir assumir o comando dessa cooperativa também.

Em 2022, quando se candidatou, você fazia parte do Conselho de Administração do qual Kdner, hoje seu adversário, era presidente. Como está sendo a relação?

Muito respeito. Cada um tem a sua história de vida, a sua história no mercado, isso merece ser respeitado. É a postura que nós estamos adotando, estamos difundindo, estamos praticando. Eu acho que educação, respeito, são princípios elementares que a gente tem que trazer nas nossas vidas. Honrar o nosso nome, os compromissos que a gente assume, buscar praticar o bem. Então, é um relacionamento profissional, de amizade, com muito respeito, e cada um defender na sua bandeira.

Quais foram os principais feitos da sua administração?

Nos últimos três anos tivemos a oportunidade, através da escolha do voto popular dos nossos associados, onde na eleição a gente alcançou mais de 96% dos votos computados, um sinal de grande aprovação e gostaria de agradecer essas pessoas mais uma vez pela confiança. Em 2022, superamos a casa de mais de R$ 28 milhões e 300 mil reais em resultados e sobras. No ano de 2023, foram praticamente R$ 30 milhões de resultados. E agora, no ano de 2024, o exercício que nós terminamos recentemente, praticamente R$ 31 milhões de reais. Temos o pilar da governança, o pilar financeiro. Gosto muito de falar que mais de 50% desses resultados voltaram para os nossos associados Tivemos um volume muito expressivo de sobras, graças a Deus, reflexo da confiança, credibilidade dos nossos associados, do mercado financeiro, na nossa gestão. Fruto também da confiança dos nossos associados, na nossa equipe. É um trabalho que foi construído a várias mãos, é muito importante a gente destacar isso, cada um dos nossos funcionários contribuindo para que a gente pudesse chegar onde a gente chegou. E em 2022, dos 28 milhões, nós devolvemos para o nosso associado praticamente 51%. No ano de 2023, praticamente, mais de 52% desse resultado voltou para a conta capital dos nossos associados. Seja através de juros ao capital, pagamentos de juros ao capital, ou seja, por deliberação em assembleia, que foi votado, foi levado em assembleia e foi decidido pela maioria. Então isso é muito gratificante, ver a cooperativa bem no pilar financeiro, e também ver resultados voltando para os nossos associados.

Além disso, a gente tem todo um quesito que nos faz diferente no mercado da maneira geral, que são as questões sociais e ambientais. Só para você ter ideia, nós encerramos o exercício de 2024, com 159 ações socioambientais. Foram quase 21 mil pessoas impactadas de forma direta, atendimentos presenciais, seja através de cursos, participação em eventos, enfim, em todo o trabalho nessa área socioambiental e mais de 400 mil pessoas que foram pensadas de forma direta e indireta.

Como destaques, por exemplo, o projeto “Nascente Viva”, que nasceu no ano de 2016. E na nossa gestão foi um dos projetos que a gente concedeu muito apoio, muito incentivo. Procuramos estruturar o setor responsável, seja através de estrutura física, de um local apropriado, de uma infraestrutura para se trabalhar, confortar, mão de obra. Era um quadro que antigamente tinha um funcionário. Hoje nós estamos contratando o nosso quarto funcionário para trabalhar nesse quadro de organização social. Algo que não basta somente criar, a gente tem que incentivar. E esse projeto Nascente Viva, ano após ano, vem ganhando premiações regional, estadual, nacional e agora até internacional. Tivemos a grata satisfação do ano passado, dentro do Banco Central, em Brasília, recebermos a premiação numa entidade, num órgão de tamanho envergadura, reconhecimento nacional. Esse mesmo projeto foi apresentado nos Estados Unidos no dia 23 e 24 de outubro, nada mais, nada menos, na cidade de Nova York, na sede da ONU, o que nos torna um diferencial até mesmo dentro do sistema cooperativista.

Quais são suas principais propostas?

Temos planos de expansão, principalmente para as cidades ao nosso derredor. Posso citar um exemplo, Entre Folhas é um bom exemplo, é um bom nome que a gente pode e quer trabalhar. Precisamos fazer um novo diagnóstico, ouvir as pessoas do local, o anseio, se elas querem uma cooperativa de crédito ali, ouvir os órgãos públicos, essa ansiedade, essa necessidade também, buscar essas parcerias com os sindicatos locais, com as secretarias de agricultura, do meio ambiente. É muito importante a viabilidade econômica, precisamos fazer um estudo da viabilidade social, de que forma que nós podemos contribuir, dentro dessa nova comunidade, as questões ambientais. Então, efetuar um levantamento e a gente dá o primeiro passo, que é abrir mais agências.

A gente tem outras propostas, temos intenção de continuar trabalhando muito no investimento nas pessoas, investir nos nossos funcionários é muito importante, trabalhar na capacitação. Hoje nosso quadro funcionários, com todos os conselhos, é algo em torno de 210 pessoas. Com os nossos terceirizados, esse número vai chegar a 230. No ano passado conseguimos capacitar de forma externa, levando os nossos funcionários a outras cidades, a outras entidades, aos outros órgãos seja Ocemg, que é a Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais, seja o sistema Crediminas, que a gente está vinculado, proporcionar treinamentos ali. Conseguimos capacitar 128 funcionários. E fora todos aqueles que tiveram a oportunidade de fazer o treinamento interno dentro da cooperativa e até mesmo de forma online. Investir nas pessoas, seja através de capacitação, valorização salarial que já implantamos na cooperativa no final do ano, referência até mesmo dentro do cooperativismo. Um dos nossos maiores bens que falo, além dos nossos funcionários, são os nossos associados. Buscar proporcionar melhores condições de vida. Mais proximidade com os nossos associados, apesar da distância física já ser um pouco grande, mas buscar esse envolvimento, proporcionar ali através de financiamentos, participação de cursos na área de gestão, em áreas técnicas, aumento de produtividade.

Também pretendemos trabalhar ainda mais as parcerias. Sozinho a gente faz, mas às vezes faz muito pouco. E quando a gente envolve os parceiros, o raio de abrangência é muito maior, tanto em extensão territorial, como em extensão das pessoas a serem alcançadas. Isso é importante. Hoje temos parcerias muito fortes com Emater, Senar o Sistema FAEMG, SEBRAE, com algumas prefeituras, praticamente todas secretarias de agricultura, sindicatos, e a gente quer ir mais além.

Deixe sua mensagem final

São mais de 36 mil associados, espalhados em 11 cidades, com a nossa rede física de atendimento e também para o nosso PA digital. É muito importante a sua participação na nossa Assembleia do dia 6 de abril, o primeiro domingo do mês de abril. Ela vai ser feita de maneira virtual, de onde você estiver, através do seu aplicativo, através do seu celular, você poderá participar, terá vez e voz. E ali vão ser feitas deliberações importantes. Só para você ter ideia, desses resultados, de praticamente R$ 31 milhões de reais, tirando todas as obrigações legais ali, nós vamos decidir o que vai ser feito com esse dinheiro. É muito importante a sua participação, tem todo o contexto eleitoral das eleições, Mas é muito importante a sua participação e a sua contribuição nessas deliberações. E para encerrar, o Vagner é gente da gente, de Caratinga e da região de Santa Bárbara. Tem uma história que foi construída com muito respeito, educação, com os pés no chão e juntamente com os nossos colaboradores, os nossos componentes da Chapa 1, nós estamos aqui para pedir o seu voto. No dia 6 de abril, que você possa entrar lá e confirmar Chapa 1. Vagner Ribeiro.

Composição da chapa 1:

CHAPA 2: KDNER VALADARES

Kdner Valadares, 72 anos de idade, casado, três filhos e três netas. Com formação técnica em Contabilidade, está há mais de 43 anos no mercado financeiro, desde o trabalho em instituições públicas e instituições privadas. Kdner Valadares possui mais de 42 anos de experiência no mercado financeiro, sendo mais de 26 dedicados ao cooperativismo de crédito. Participou da Missão Internacional conhecendo e estudando a estrutura e funcionamento dos Sistemas de Crédito Cooperativo na Alemanha, Inglaterra e Itália.

Certificado como Conselheiro de Administração do Sicoo pela FGV. Tem experiência como membro do Conselho Diretor da Fundação Educacional de Caratinga (Funec) há mais de seis anos; membro do Conselho Diretor do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora há mais de oito anos; tesoureiro responsável pela prestação de contas do caixa da Escola Estadual José Augusto Ferreira por seis anos.

No Sicoob Credcooper, atuou à frente da cooperativa de 2009 a 2021, sendo diretor-presidente da cooperativa e presidente do Conselho de Administração.

Porque decidiu se candidatar novamente a presidente do Conselho?

Em 2021, nós vencemos o pleito, mas, infelizmente, não foi homologado baseado em um processo administrativo que a gente tinha e eu era presidente. E o Banco Central, dois anos depois, julgou esse processo e nós fomos todos absolvidos. Portanto, estou apto, gostaria de terminar a minha história com a cooperativa, prestando serviço para o associado, voltado a um apoio. Eu na presidência do Conselho de Administração, é o funcionário na presidência do Conselho. Porque conheço os anseios do funcionário, om projeto, a missão, porque estive lá com eles como funcionário por 14 anos. E ao mesmo tempo eu conheço, represento também o associado justamente por ter 26 anos de serviço prestado. Acho que um serviço que tem que ser considerado, não pode ser atacado, porque são 26 anos de trabalho em prol da cooperativa.

Em 2022, você apoiava Vagner Ribeiro, hoje seu adversário nas eleições. Como está sendo essa relação?

Há três anos atrás eu tinha uma visão de uma pessoa que ia me suceder, ia dar continuidade ao trabalho e que por questões de foro íntimo, de projetos, não deu certo. Gostaria de voltar, no momento nenhum exigi que eu queria voltar para ser presidente, eu queria voltar para estar dentro do Conselho. Gostaria de terminar a minha história dentro do Conselho de Administração, mas infelizmente isso não foi possível. E hoje nós estamos apresentando para o associado propostas e chapas diferentes. Mas são pessoas que se respeitam, que respeitam o associado, que respeitam o funcionalismo. E eu acho que nós vamos ir para esse embate dentro de ideias, dentro de projetos. O que eu tenho para apresentar acima de tudo é a minha história. A minha história é de 26 anos, três anos agora afastado. E o associado e os membros do conselho me buscaram e hoje eu estou agregando o meu nome junto com o atual Conselho de Administração para dar continuidade nesse trabalho.

Quais foram os principais feitos da sua administração?

Quem conhece a história do Sicoob Credcooper, do que ela era e onde chegamos hoje. Uma cooperativa diferenciada em toda a região, qualificada, com projetos sociais fantásticos que foram criados conosco. Se você verificar o projeto, por exemplo, do Nascente Viva, que foi um projeto muito importante numa época de seca, a implantação de recuperação de nascente, de criação de forma de absorver água, voltar para o solo. O projeto “Construindo o Amanhã”, que busca valorizar o menor o aprendiz; o projeto da Fenasc e muitos outros, juntamente com a EMATER, com o SENAR, com o próprio sindicato, trabalhos sociais que são um padrão do Sicoob Credcooper. Tem projeto nosso sucesso hoje a nível nacional, da cooperativa hoje estar recebendo premiação na ONU, elevando o nome da cooperativa. O cooperativismo, principalmente as cooperativas financeiras cresceram muito, porque elas avançaram, veio o processo de livre admissão, todas as cooperativas, não só nós, conseguiram aproveitar essa oportunidade e o associado comprou essa ideia. Hoje realmente é uma força, um dos maiores agentes financeiros da nossa região. A grande preocupação, especialmente minha, é que nós estamos passando a concorrer entre si, Sicredi, Sicoob, Cresol, é cooperativismo. Acho que o foco nosso são os bancos privados, não deixar o nosso associado cair na mão deles. A gente tem que ter taxas diferenciadas, projetos diferenciados, e, acima de tudo, acreditar no associado como o associado acredita conosco. E é isso que a gente deixa de mensagem e gostaria de estar aqui levando para o associado, dia 6 de abril, dia da nossa Assembleia, o dia da escolha. Estamos com o projeto, contribuindo com a Chapa 2 e espera que o nosso associado sabiamente possa escolher o que melhor seja para ele.

Qual a sua principal proposta caso seja eleito novamente?

O projeto principal que a gente fala e que tenho escutado muito é a cooperativa voltar a ser cooperativa, voltar a ouvir o associado. Tenho muitos companheiros que querem ver o associado entrando e procurar na sala do presidente para resolver uma questão, para procurar um apoio, para procurar um atendimento e estar junto com ele nesse projeto de fortalecer. Nós nunca seremos uma cooperativa forte se nós também não tivermos um associado forte.

Deixe sua mensagem final

Estamos trazendo nossa experiência, a nossa história, principalmente, dentro do Sicoob, e em muitas vidas, em muitas histórias, na história da propriedade, na história do crescimento do associado, nós estamos buscando isso aqui e a gente está pedindo um apoio para estar referendando a Chapa 2 no dia 6 de abril, para nós continuarmos trabalhando juntos. O trabalho é coletivo, a equipe não é uma pessoa só, é um grupo, é uma equipe, e a gente levar isso para o quadro de funcionário, para o grupo gerencial, e acima de tudo para o nosso associado, que é o nosso maior patrimônio.

Confira a composição da chapa 2: