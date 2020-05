Eleição no América Futebol Clube

Cláudio Panza busca reeleição no cargo de presidente; ele apresenta trabalhos realizados e outros projetos

CARATINGA- O América Futebol Clube realizará na próxima sexta-feira (29), entre 12h e 20h, Assembleia Geral para eleição da diretoria para gestão 2020-2022.

Duas chapas concorrem e o clube conta com 760 sócios. A chapa A é encabeçada por Cláudio Panza, atual presidente do América, que pleiteia a reeleição e apresenta seus projetos. Ele também faz um balanço dos trabalhos realizados ao longo do período em que esteve à frente da presidência.

Por que decidiu pleitear novamente a presidência do América?

Estamos pleiteando essa reeleição, que não estava nem na verdade nos planos, mas, é devido ao trabalho que conseguimos realizar à frente do clube nesses dois anos. Acabamos tomando a decisão para dar continuidade aos projetos. Encontramos um América que veio da Administração anterior com a presidente Wanda, já caminhando para regularizar algumas coisas, organizar, mas com muita dificuldade. Essa diretoria entrou, veio com vontade realmente de fazer diferente e acredito que nós alcançamos nosso objetivo. Conseguimos dar ao clube um certo caminho, uma direção, onde nos próximos anos, se der continuidade ao trabalho que vem sendo realizado o clube tem muito o que crescer. É por isso que nós achamos conveniente colocar nosso nome de novo à disposição.

Quais trabalhos foram realizados durante sua sugestão e que podem ser destacados?

Acho que o que foi mais interessante pra mim, tirando uma assembleia que foi realizada, não fiz por minha conta; mas tem uma obra que é tão pequenininha e tão importante, que foi um esgoto a céu aberto que corria dentro do clube, que ninguém conhecia ele. Quando estava chovendo, você passava pelo estacionamento do clube achava que aquilo era uma água de chuva e era um esgoto. Pra mim foi a obra mais importante de todas, mas, além disso, a obra que foi realmente o marco do América e que vai trazer um resultado futuro não muito distante, isso vai acontecer agora de imediato, foi a implantação da Usina Fotovoltaica. Como presidente, apresentei a ideia ao Conselho, que entendeu qual era o propósito dessa usina e nós apresentamos em Assembleia para o sócio aprovar, porque o valor daquele empreendimento era muito alto. Gastamos ali cerca de R$ 500.000, só que o retorno disso vai ser muito bom para o clube, porque não é na energia o problema do clube, era no consumo de gás. Ainda não está instalado porque infelizmente o clube encontra-se parcialmente fechado por conta da pandemia, mas, os aparelhos já estão todos dentro do clube para serem instalados; chamamos de bomba de calor, que é um aparelho que vai aquecer a piscina térmica e os aparelhos de sauna, tanto seco como a vapor, todos vão passar a ser elétrico. E o clube deixa de gastar então cerca de R$ 18.000 a R$ 20.000 de gás por mês. Quando terminar o pagamento da usina, estamos falando de uma economia de cerca de R$ 30.000/mês e R$ 360.000/ano para ser investido dentro do clube em projetos. Era isso que o clube estava precisando, aumentar a mensalidade é um problema então, partimos para outra alternativa que é como amenizar os gastos do clube. Achamos na usina fotovoltaica essa alternativa, hoje nossa conta de luz que fica na média de R$ 9.000 a R$ 11.000 é R$ 133.

E na área esportiva?

O projeto que já foi deixado no clube pela diretoria anterior, que pra mim tem uma importância muito grande, que era o projeto vôlei, hoje não temos mais a questão do projeto do governo porque ele já venceu, já estávamos caminhando para fazer o próximo projeto para pegar essa verba do governo no projeto vôlei e futsal. Já estava marcada uma Copa América de Vôlei, chegamos até a divulgar, que aconteceria em maio e infelizmente, não pôde acontecer. E a Copa América foi uma coisa maravilhosa que aconteceu no ano passado, onde tivemos na nossa cidade grandes equipes, Minas Tênis Clube, Sada Cruzeiro, Álvares Cabral, a Doctum do Espírito Santo e outras equipes ia acontecer de novo agora. Infelizmente, não temos mais a previsão se esse ano vai poder acontecer e, se caso eu estiver à frente da diretoria, seja mais no final do ano ou ano que vem, vai acontecer. Assim como no Futsal, também estamos pensando em voar um pouco mais. Queria frisar que o América surgiu de um campo de futebol, tanto é que o nome é América Futebol Clube. E hoje não temos esse campo, então uma coisa que já tenho orçamento e o mini projeto pronto é de construir na parte superior do clube, um campo society padrão Fifa. Ou seja, grama artificial, bem iluminado e tudo, para tentar suprir essa falta do campo que o hoje o América não tem. Na área de esporte não tem como parar, o América é esporte, tem que dar sequência.

Quais são os projetos caso seja reeleito?

Como contador, preciso dizer que continuo no caminho de resolver as pendências do clube, para que tenha cada vez mais condições financeiras de realizar outras obras. Uma delas agora, assim como fiz com a energia para tirar o gás, hoje trabalho para resolver o problema de água. Nossa conta de água é muito alta. O objetivo desta diretoria é tornar o América autossustentável e ecologicamente correto. Se eu já resolvi um problema que era a queima de gás dentro do clube, agora quero resolver o problema da água que se joga fora que é o grande problema não do América, mas da população. A cada R$ 1 de água está pagando R$ 1 de esgoto. Agora, por ser um clube há condições de eu trazer essa água de volta? Sim e se isso acontecer, o América estaria autossustentável com uma economia anual na casa de R$ 500.000 para que isso seja revestido em grandes projetos dentro do clube. Hoje o clube precisa melhorar toda sua infraestrutura que ficou anos parado, não adianta você construir e não tomar conta do que foi construído. Precisamos de uma reforma no ginásio, de uma construção de novas quadras de tênis. A reforma que foi feita na quadra de peteca até o ex-presidente, seu Clovis, que foi quem construiu a quadra fez uma brincadeira de que eu não reformei, fiz outra. Aquela reforma partiu de um muro que estava caindo para chegar na proporção que chegou. É infinito o tanto de obras que precisam ser feitas no América, mas, tem aquelas que são prioridades. Troca de filtro da piscina que é muito antigo; reforma do ginásio, que poucos ginásios no Estado de Minas Gerais ou no Brasil hoje são de tábua corrida. Academia nossa, maravilhosa a reforma que foi feita, apesar que pra mim ainda tinha que ser um pouco mais, mas, está faltando espaço físico: uma sala de CrossFit, de artes marciais, que podem ser construídas por cima da academia. Com essa economia agora e a não utilização do gás, vai dar condições para que essa obra seja executada e é isso que nós buscamos. Dois anos é muito pouco, por isso, vamos tentar ver se o sócio entendeu esse recado, acredita nessa diretoria para darmos continuidade ao trabalho.

Em meio à pandemia, como o clube está se estruturando para receber os sócios no dia da votação?

É uma grande preocupação, o que estamos vivendo não é só Caratinga, mas o mundo todo sofrendo com isso. Então, deixar bem claro para o sócio que não é uma vontade da diretoria em meio à pandemia falar em eleição, só que nós não podemos deixar de fazer. Tem um estatuto, onde a partir de 1° de junho tem que ter uma nova diretoria, temos as contas a serem pagas, o salário dos funcionários. Ou seja, a administração do clube continua. Não é a diretoria atual que tomou a decisão de fazer eleição, não podemos deixar de fazer a partir de uma simples vontade. Essa eleição vai acontecer no dia 29 de maio, de 12h às 20h. Quem determina as regras para eleição não sou eu, presidente do clube. É o presidente do Conselho que faz todos os trâmites legais da eleição. De antemão adianto, vai ser muito seguro, não vai poder ficar ninguém dentro do clube, as pessoas chegaram, votaram, vão ter que ir embora. Apenas vão ficar dentro do clube as pessoas que estiverem trabalhando na eleição, representantes das duas chapas, o presidente do Conselho, os funcionários da secretaria do clube que ajudam na organização. E, falo por minha conta porque pedi isso ao Conselho, o voto estilo drive thru, não sai do carro, para na portaria, pega sua cédula vai de carro até a urna, faz o depósito do seu voto e vai embora. Todos os cuidados serão tomados, álcool em gel, à disposição de todo mundo. A urna que ficar no salão será higienizada, tudo dentro da maior segurança possível para que o sócio não venha a ter nenhum tipo de problema.

Gostaria de pedir ao sócio que viu nosso trabalho ao longo desses dois anos, a seriedade com que essa diretoria trabalhou, são 25 pessoas ali que foram formadas na chapa B em 2018, apresentamos o nosso nome na época e pedimos um voto de confiança. Hoje venho pedir de novo a você que viu nosso trabalho, que contou comigo ali no dia a dia dentro do clube, dê mais uma oportunidade para que nós possamos dar sequência a esse trabalho, para que vejamos realmente um América, em um futuro não muito distante, com nova cara; uma área onde há a extensão da sua casa, vai ter o prazer de passar uma tarde de lazer com sua família. É isso que buscamos e peço a vocês, um voto no dia 29, na chapa A, para que possamos prosseguir. Muito obrigado.