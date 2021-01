Ele venceu a Covid-19 aos 98 anos e dá lição de vida

Alexandre Quintino de Malta é morador do Córrego São Silvestre

ENTRE FOLHAS- Aos 98 anos, Alexandre Quintino de Malta, morador do Córrego São Silvestre, em Entre Folhas, gosta de uma boa prosa e relata anos de muito trabalho. Ele já enfrentou muitas situações ao longo das décadas de vida, mas, quase centenário, se viu diante de uma pandemia.

Ele também foi um dos infectados pelo novo Coronavírus e superou a doença. Em entrevista ao DIÁRIO, relembrou sua trajetória. A família se diz grata pela cura do idoso.

Alexandre é pai de seis filhos. Ele relata que sempre viveu na área rural. “Nasci, fui criado, casei e criei família aqui. Aqui estou ainda, já não estou prestando pra nada mais, porque a idade é demais. Mas, eu gostava demais da conta de andar à cavalo, já amansei muito animal para todo mundo. Gosto de animal até de ver”, relata.

Mas, para seu Alexandre, a vida começou mesmo quando ele começou a estudar. Por lá, além de aprender muitas coisas, conheceu aquela que viria a ser a mãe de seus filhos. “Lá na escola tinha umas meninas estranhas. Olhei aquelas meninas e tinha uma muito bonita. A professora saiu um pouquinho, eu já sabia qualquer coisinha, a menina não sabia nada não. Fui para perto dela para ensinar o que eu sabia; a professora entrou e eu não vi, quando vi a professora tava “pareada” comigo e, muito educada, ela falou: ‘Ah… Eles são namorados, vão se casar’. E pegou a cabeça dela e encostou na minha. Eu pensei: ‘Que escola boa’. Nisso eu continuei até essa menina inteirar 20 anos e nos casamos”.

Ele destaca que se casou em 11 de outubro de 1947. A esposa faleceu no dia 1° de dezembro de 2008.

Com orgulho, o idoso afirma que era muito trabalhador. “Tinha companheirada, todo mundo ficava gostando de meu serviço. Trabalhei muito, quando panhei 13 anos comecei a fazer arte, amansar animal, os potrinhos, porque meu pai tinha jumento. Panhava a égua mojando, ela produzia um cavalinho; depois vieram os burros. Trabalhar na roça, eu trabalhei demais da conta, nós era (sic) oito irmãos homens, trabalhavam todos no beco, morro acima. Quando eu tinha meus 15 anos isso aqui era mata, já teve lavoura ai, já teve canavial, pasto, no mesmo lugar que era antigo”.

Questionado sobre os tempos modernos, ele não tem dúvidas de que em sua época tudo era melhor. “Eu sou meio ignorante, acho que o tempo antigo era muito bom, parecia ser melhor que agora. Era muito bom o tempo que eu prestava pra alguma coisa. Desde quando me entendia por gente meu pai tinha criadagem de porco e tinha capadaria, engordava de uma vez 60 capados e aquilo, tinha turma para trabalhar, passava é muito bem. Matava capado de 90 em 90 dias, além dos filhos, tinha turma pra trabalhar”.

Mais uma vez, o idoso deixa a mensagem de que anos atrás, o valor do trabalho e do esforço era mais reconhecido que atualmente. “Eu fui muito esperto, trabalhador. Com 13 anos de idade, além de trabalhar muito na roça, jogava bola também e fazia vantagem. Deixei muita coisa para plantar para os outros. Hoje, menino de 13 anos, o caso é só estudar, não conhece nada, não trabalha, não tem energia igual eu tive. Estou aí, muito patife, muito perrengue de saúde, estou com a ideia meio vacilada, mas estou aí”.

A CURA

Sobre a infecção recente pela covid-19, Alexandre resume de uma forma surpreendente a superação: “Estive doente, vou falar a verdade. Me levaram na consulta. Depois desenvolveu, graças a Deus. Estou aí”.

Genício Malta de Freitas é filho de Alexandre e explica que foram dias muito difíceis enfrentados por toda a família. “Foi um negócio complicado. Primeiro agradecer a Deus, começamos a desesperar, morrendo tanta gente e a idade que ele tem. Preocupamos demais, mas, nunca perdemos o amor e a fé que tudo seria resolvido nas graças de Deus. E ele venceu. Mas, foi bem sofrido”.

Ele fala com bastante empolgação sobre os ensinamentos do idoso e a rotina que ele sempre levou. Essas são algumas lições que o filho aprende a cada dia. “Levantava 4h, quando era 6h30 o burrão já estava arriado. Rodava o mundo. Saía de manhã e chegava de noite. Era sem rumo, se precisasse encontrar era só Deus que apontava onde que estava. Pra nós isso é uma alegria e uma honra. Onde você vai conhecem ele. É um prazer ter tido essa vida que teve, passou o que passou e está aqui hoje com nós. Sou agradecido a Deus, é um pai e companheiro. Amigo, senhor de carinho com os filhos, deu exemplo, com um legado muito bonito”.