Sandra Rodrigues lançará livro que fala sobre a história de mulheres inspiradoras

DA REDAÇÃO – Sandra Rodrigues descobriu a paixão pela leitura ainda criança. Da coleção Vaga Lume da biblioteca da escola aos recortes de jornal que o pai trazia embrulhando a compra básica do mês, lá estava ela.

A criança de infância pobre cresceu e não demorou para que passasse para o outro lado. Colunista de um jornal regional por anos, descobriu o amor por escrever crônicas do cotidiano. Cursou letras no Centro Universitário de Caratinga e está realizando um sonho: O livro “Elas por Ela”. Um projeto que coleta entrevistas e conta a história de mulheres que inspiram e com muita garra superaram os desafios que chegaram até suas vidas.

Para descobrir essas mulheres, a escritora busca exemplos que a inspire e se diz grata pelo processo de elaboração deste projeto, afinal são várias entrevistas que proporcionam conhecer e vivenciar histórias de transformação pessoal e mudança de vida. Ouvindo experiências de mulheres que foram em busca dos seus sonhos e fez acontecer.

O livro ainda não possui data para ser lançado, pois ainda estão sendo coletadas entrevistas em Engenheiro Caldas e região, além de elaboração de pesquisas para conhecer as mulheres participantes.

De acordo com a autora, o projeto do livro pode servir de inspiração para outas mulheres que queiram seguir seus sonhos, mesmo que isso exija uma mudança radical em suas vidas.

O PROJETO

Segundo Sandra Rodrigues, a história sempre foi contada pelo ponto de vista masculino, e por essa razão muitas vezes as mulheres foram deixadas de lado ou apagadas. “O projeto “Elas por Ela” nasceu da necessidade de contar essas histórias, histórias de mulheres corajosas que de alguma forma se reinventaram mudando o rumo da própria vida”, explica a escritora.

O projeto reúne crônicas que falam sobre mulheres reais, com características que vão além dos estereótipos. Mulheres que enfrentam suas dores, desafios, lutas e superações. “É a oportunidade de conhecer e se reconhecer na história de outras mulheres a nossa própria história. Será um álbum de retratos do cotidiano, com inspirações femininas, que serão compartilhadas com vocês em forma de um livro que tem por objetivo contar a história de mulheres corajosas que lutam por seus sonhos, seguem seus instintos e encaram com amor suas batalhas diárias”.