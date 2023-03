EJA com matrículas abertas na Escola Estadual Professor Joaquim Nunes

CARATINGA- Uma oportunidade para aqueles que, por algum motivo, não conseguiram concluir os estudos. A Escola Estadual Professor Joaquim Nunes, que fica no Bairro Santa Cruz, está com matrículas abertas para a modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O diretor Douglas Oliveira destaca que há vagas para o Ensino Fundamental e Médio. Do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental, além do 3° ano do Ensino Médio. Em julho, vamos tentar conseguir abrir o 1° ano do Ensino Médio. Quem tiver interesse é uma oportunidade muito boa para finalizar os estudos, vai concluir na metade do tempo dos outros alunos”.

Para participar no Ensino Fundamental é preciso ter pelo menos 15 anos completos até a data da matrícula, que se encerra na próxima semana. Já para participar do Ensino médio do EJA, que no momento é para o 3º ano, precisa ter pelo menos 18 anos. “Uma oportunidade muito bacana, quem trabalha de manhã pode ir tranquilamente e vir para começar as aulas, às 19h e se encerra às 22h35”.

De acordo com Douglas, as inscrições já estão se encerrando, o que ocorrerá na próxima semana. “Quem tiver interesse tem que comparecer na secretaria da escola com todos os documentos pessoais, se já tiver o histórico da última escola que o aluno estudou, traga o histórico também. Se não tiver, solicite esta declaração e traga aqui na escola para fazer a matrícula. Após 30 dias ele retorna à escola de origem e traz o histórico aqui pra gente”.

O diretor finaliza convidando a comunidade para que participe, dando um passo para mudar a sua história. “Serão muito bem-vindos, temos ótimos professores aqui, de qualidade incrível”.