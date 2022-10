EE Princesa Isabel é tricampeã geral dos Jogos Estudantis

CARATINGA – Entre os dias 27 de agosto a 25 de setembro o esporte escolar movimentou Caratinga com a realização dos Jogos Estudantis, tradicional evento esportivo que envolveu a participação de 41 escolas das redes municipal, estadual e privada de ensino, um recorde!

Na edição de 2022 foram disputadas 14 modalidades esportivas (atletismo, basquete, ciclismo mountain bike, dama, futevôlei, futsal, handebol, natação, peteca, queimada, tênis de mesa, vôlei de areia, voleibol e xadrez) em 6 categorias de idades compreendendo alunos/atletas de 7 a 18 anos.

A EE Princesa Isabel e a EE Engenheiro Caldas disputaram até o último dia do evento, o título de campeão geral, e pela terceira edição consecutiva a Escola Estadual Princesa Isabel levou o título com um total de 93 medalhas de Ouro, 85 de prata e 7 de bronze, seguido pela Escola Estadual Engenheiro Caldas com 83 medalhas de ouro, 37 de prata e 7 de bronze. A Escola Estadual Princesa Isabel também sagrou-se campeã da Copa Juventude, título que envolveu as disputas das categorias de alunos/atletas de 12 anos acima. Outro destaque do evento ficou para a Escola Municipal Barquinho Amarelo que terminou a competição com o título inédito da Copa Criança, que envolveu as disputas das categorias até 11 anos. A Escola Municipal Barquinho Amarelo conquistou títulos no futsal, handebol e queimada, garantindo assim o terceiro lugar no Título Geral.

Para o coordenador geral dos Jogos Estudantis, Rodrigo Xavier as expectativas foram superadas com o evento “Finalizamos o evento de forma satisfatória, foram 30 dias intensos de muito esporte escolar, com grande presença de público em todos os dias e competições. O objetivo dos Jogos Estudantis é oportunizar a vivência de várias modalidades esportivas para as crianças e adolescentes durante sua trajetória escolar, visando a socialização através do esporte e a busca de novos talentos esportivos. Após 2 anos sem a realização do evento, devido a Covid-19, encerramos mais uma edição com o sentimento de dever cumprido”.

Os Jogos Estudantis também servirão como seletiva para o JEMG/Jogos Escolares de Minas Gerais para o ano de 2023. As Escolas campeãs nas modalidades coletivas (basquete, futsal, handebol e voleibol) nas categorias Infantil (sub 14) e Infanto (sub 16) representaram o município de Caratinga no evento. No próximo dia 18, será realizado a Cerimônia de Premiação das Escolas campeãs e dos alunos/atletas destaques da competição na Casa Ziraldo de Cultura.

Confira a lista final das escolas campeãs nas modalidades coletivas dos Jogos Estudantis:

Basquete Juvenil Masculino

1º – Escola Estadual Engenheiro Caldas

2º – Escola Estadual Moacyr de Mattos

Futsal Pré-Mirim Masculino

1º lugar – Colégio Expoente

2º lugar – Escola Professor Jairo Grossi

Futsal Mirim Masculino

1º lugar – Escola Municipal Barquinho Amarelo

2º lugar – Escola Estadual Princesa Isabel

Futsal Infantil Masculino

1º lugar – Escola Estadual Princesa Isabel (classificada para o JEMG/2023)

2º lugar – Escola Líber

Futsal Infanto Feminino

1º lugar – Escola Professor Jairo Grossi (classificada para o JEMG/2023)

2º lugar – Escola Estadual Princesa Isabel

Futsal Infanto Masculino

1º lugar – Escola Estadual Princesa Isabel (classificada para o JEMG/2023)

2º lugar – Colégio Genoma

Futsal Juvenil Masculino

1º – Escola Estadual Engenheiro Caldas

2º – Escola Estadual José Augusto Ferreira

Handebol Mirim Masculino

1º – Escola Municipal Barquinho Amarelo

Handebol Infantil Masculino

1º lugar – Escola Estadual Engenheiro Caldas (classificada para o JEMG/2023)

2º lugar – Escola Estadual Princesa Isabel

Handebol Infanto Feminino

1º lugar – Escola Estadual Engenheiro Caldas (classificada para o JEMG/2023)

2º lugar – Escola Estadual Princesa Isabel

Handebol Infanto Masculino

1º lugar – Escola Estadual Engenheiro Caldas (classificada para o JEMG/2023)

2º lugar – Escola Estadual Princesa Isabel

Handebol Juvenil Masculino

1º lugar – Escola Estadual Engenheiro Caldas

2º lugar – Escola Estadual Princesa Isabel

Voleibol Infantil Feminino

1º lugar – Escola Estadual Princesa Isabel (classificada para o JEMG/2023)

2º lugar – Escola Professor Jairo Grossi

Voleibol Infantil Masculino

1º lugar – Escola Estadual Princesa Isabel (classificada para o JEMG/2023)

2º lugar – Escola Estadual Engenheiro Caldas

Voleibol Infanto Feminino

1º lugar – Colégio Genoma (classificada para o JEMG/2023)

2º lugar – Escola Estadual José Augusto Ferreira

Voleibol Infanto Masculino

1º lugar – Escola Estadual Princesa Isabel (classificada para o JEMG/2023)

2º lugar – Escola Professor Jairo Grossi

Voleibol Juvenil Feminino

1º lugar – Escola Estadual Princesa Isabel

2º lugar – Escola Estadual Engenheiro Caldas

Voleibol Juvenil Masculino

1º lugar – Escola Estadual Engenheiro Caldas

2º lugar – Escola Professor Jairo Grossi