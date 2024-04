Educação reúne estudantes em roda de conversa

Momento de escuta reuniu estudantes do Ensino Médio em Tempo Integral de 43 escolas da SRE de Caratinga. Secretaria também participou da formatura de formatura de 148 estudantes do Trilhas de Futuro

CARATINGA – Num ambiente descontraído e acolhedor, aproximadamente 43 estudantes do Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI) participaram, na quinta-feira (11), em Caratinga, da segunda “Roda de Conversa com o Secretário”. A iniciativa promovida pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), tem como objetivo escutar os jovens e direcionar a pasta na criação de políticas educacionais e aprimorar as existentes no ensino público estadual mineiro.

Participaram do encontro o secretário de Estado de Educação, Igor de Alvarenga, o coordenador de Aprendizagem do Ensino Médio, Alexandre Marini, e a integrante da equipe de Aprendizagem do Ensino Médio, Samira Araújo.

“A roda de conversa é uma oportunidade para ouvir os estudantes e compreender suas perspectivas sobre o ensino público. É também um momento de aprendizado, uma troca enriquecedora para a educação”, destacou Igor de Alvarenga.

A estudante Bruna Alves, da Escola Estadual José Augusto Ferreira, em Caratinga, apreciou muito participar do evento. “Foi uma experiência incrível poder ouvir o que ele tinha a dizer, sugerir, trocar ideias, expressar nossas opiniões. Recebemos feedback do secretário para esclarecer nossas dúvidas e oferecer sugestões para melhorar o ambiente escolar”, disse a estudante.

Além da roda de conversa, a passagem pela região do Vale do Rio Doce incluiu uma vistoria nas instalações da Escola Estadual Wilson Alvarenga, em Ipatinga, que atende estudantes dos anos iniciais e finais do ensino fundamental.

Desafios da Juventude

Durante o encontro, foram discutidos temas como os desafios na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o programa Se Liga na Educação, transmitido pela Rede Minas, e o Novo Ensino Médio.

“Percebemos que o governo está investindo de fato na educação, aumentando a carga horária das disciplinas necessárias para o Enem, como física, química e biologia. Vemos que o governo se preocupa desde o transporte até a forma como os professores interagem, incentivando os estudantes a produzirem mais, a serem interativos, garantindo o bom funcionamento das atividades”, disse Abraão Máximo Marra, estudante do 3º ano do EMTI da Escola Estadual Coronel Calhau, em Ipanema.

Trilhas de Futuro

Ainda em Caratinga, a Secretaria de Educação ainda participou da formatura de 148 estudantes do Trilhas de Futuro, maior projeto de preparação e capacitação de mão de obra qualificada para o mercado de trabalho. Os jovens concluíram os cursos técnicos de informática, estética e radiologia, na instituição de ensino parceira Escola Professor Jairo Grossi da Fundação Educacional de Caratinga.

Cooperação entre Estado e municípios

Já nesta sexta-feira (12), em Santa Bárbara do Leste, o secretário Igor de Alvarenga participou da cerimônia de entrega da quadra poliesportiva Geraldo Alberto Maia, da Escola Municipal Marlon dos Reis Lopes, construída com recursos do Projeto Mãos Dadas.

Santa Bárbara do Leste aderiu ao projeto em 2022. Foram absorvidas 248 matrículas dos anos iniciais do ensino fundamental da Escola Estadual Monsenhor Rocha. Nesta parceria, o Governo de Minas já investiu mais de R$ 1,6 milhão em melhorias para a rede de ensino do município.

Também foi inaugurada a quadra poliesportiva da Escola Municipal Wanderson de Castro, que recebeu mais de R$ 560 mil, recursos destinados pelo regime de colaboração entre estado e município para melhoria da infraestrutura da educação, por meio do Programa de Fortalecimento dos Municípios.

Escola cívico-militar e Cemei

Em Rio Piracicaba, representando o governador Romeu Zema, o secretário de Educação participou da solenidade de inauguração da Escola Municipal Preparatória Cívico e a unidade de educação infantil Cemei, na comunidade Córrego São Miguel.