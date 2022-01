‘Educação: para que e para quem?’ Livro do professor Walber conta com 40 textos, que analisam e propõem uma reflexão sobre a educação brasileira

CARATINGA – A FUNEC Editora apresenta o livro “Educação: para que e para quem?”. A obra é de autoria do professor Walber Gonçalves de Souza. O volume é uma coletânea de 40 textos, que analisam e propõem uma reflexão sobre a educação brasileira, no decorrer das primeiras décadas do terceiro milênio.

O livro é um misto de filosofia, sociologia e história da educação, compreendendo reflexões, pela ótica do autor, que é professor, dos principais temas que envolveram a educação brasileira no período de 2000 à 2021. O livro reflete as experiências e vivencias do autor ao longo de sua carreira no magistério.

Segundo Walber Gonçalves de Souza, na obra, o leitor terá acesso aos temas: ser professor no Brasil; o retrato da sala de aula; o propósito da educação brasileira; os rumos da educação; os desafios da educação remota; o que se quer com a educação; a importância da escola; a banalização da educação; educação como prioridade; o professor em extinção; entre outros.

“Esta publicação deseja suscitar um debate sobre a educação, sua qualidade e importância para o desenvolvimento social e humano, levando em consideração seus reais objetivos, enfim, “Educação: para que e para quem?””

Currículo

Walber Gonçalves de Souza é palestrante e professor do Centro Universitário de Caratinga (UNEC), da Escola “Professor Jairo Grossi” e professor convidado do Instituto Superior Politécnico Nelson Mandela (ISPNM) de Angola. Doutor em Geografia; Mestre em Meio Ambiente e Sustentabilidade; Especialista em “Ciências do Ambiente” e “Maçonologia: história e filosofia”; Graduado em História e graduando em Direito. Publicou e organização vários livros, além da publicação de quase 400 artigos em vários periódicos do Brasil, dentre eles, o DIÁRIO, e exterior.

Contatos com o autor para adquirir o livro ou agendar palestras – e-mail: prof.walber@hotmail.com / Instagram @prof.walbao.