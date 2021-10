Educação no Brasil

Não é segredo para ninguém que a educação do Brasil sempre foi defasada. Sempre ficamos atrás nos ranques de educação divulgados pelo PISA (Programa Internacional de Avaliação de Alunos) que, em sua última edição, realizada em 2018, a pesquisa analisou 79 países, incluindo o Brasil, e nosso país ficou entre 58º e 60º lugar em leitura, entre 66º e 68º em ciências e entre 72º e 74º em matemática, segundo os resultados da pesquisa que foram divulgados no quarto trimestre de 2019, essa variação nas posições existe por conta margem de erro adotada pela pesquisa.

Além dos dados oficiais, é fácil de se perceber a defasagem de conhecimento quando conversamos, ou temos algum contato diário com crianças e jovens que frequentam a escola, onde os mesmos, na maioria das vezes, não demonstram ter conhecimentos compatíveis com as séries que frequentam, como é demonstrado na queixa comum de muitos pais, e de pessoas que têm contato com alguns alunos.

E, também, não é novidade para ninguém que em nosso país existe uma enorme diferença entre a educação pública e privada, de maneira a criar uma enorme desigualdade de conhecimento entre essas duas classes de estudantes. Não é difícil vermos alunos de instituições privadas demonstrando ter conhecimentos muito acima do que os alunos de sua mesma idade e série que frequentam as instituições de ensino público.

Isso é exemplificado pelos mesmos dados divulgados pelo PISA, em 2019, onde essa discrepância entre escolas públicas e privadas toma contornos gritantes. Segundo os dados divulgados, a nota de escolas particulares de elite do Brasil colocaria o país na 5º posição do ranking mundial de leitura do PISA. Já o resultado isolado de escolas públicas estaria 60 posições abaixo, na 65º entre 79 países. A nota geral do Brasil está entre as mais baixas do mundo nas três áreas avaliadas, que foram leitura, matemática e ciências. Quase metade dos estudantes do ensino público não chega nem ao nível básico em nenhuma delas, destoando do desempenho dos alunos de escolas particulares do Brasil.

Em um panorama maior, podemos ver que, mesmo as instituições de ensino particular no Brasil estão aquém do nível de ensino de outros países, de maneira que, é muito difícil de nossos estudantes e, até mesmo, professores e pesquisadores, se destacarem no cenário intelectual internacional, despontando como referências em suas respectivas áreas de estudo.

Precisamos melhorar nossa educação, procurando acabar com a diferença no nível de ensino de nossas instituições, e fazer com que nossos estudantes vejam o valor e a importância dos estudos, e como o mesmo pode mudar toda a estrutura de uma geração e consequentemente, o futuro de toda uma nação.

Mas o caminho a ser percorrido para que ocorram mudanças significativas ainda é muito longo.

Wanderson R. Monteiro

São Sebastião do Anta – MG

dudu.slimpac2017@hotmail.com