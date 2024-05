Educação: Entre Folhas implanta sistema unificado de gestão escolar

ENTRE FOLHAS – A Secretaria de Educação de Entre Folhas finalizou, neste mês de maio, a implantação do Sistema de Gestão Escolar Versa Educa, na rede municipal de ensino. A formação para a utilização das funcionalidades do Diário Digital do Professor aconteceu no último dia 14, no Salão da Câmara Municipal e contou com a participação da equipe completa de profissionais. Além do registro das aulas e avaliações, a equipe deve absorver, gradativamente, outras funcionalidades do Sistema como boletim online, gestão administrativa dos servidores e relatórios de indicadores e documentos gerais.

Com o Versa Educa, a gestão das escolas municipais passa a ser unificada, com a integração de informações atualizadas sobre a oferta de vagas, calendário de matrícula, rematrícula e transferências, além do acompanhamento pedagógico, gerenciamento do transporte, almoxarifado e merenda escolar, entre outros benefícios. “Desde que assumi a direção da escola, tive vontade de implantar um sistema educacional para facilitar o nosso trabalho; sou muito grata ao prefeito, Ailtinho, que apoiou a iniciativa e nunca mediu esforços para melhorar a Educação do Município”, destaca a Diretora da Escola Municipal América Ribeiro Lopes, Roseli Tavares.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Maria Goretti Flamini, a iniciativa faz parte de um conjunto de ações, implementadas pela Pasta, para a melhoria do desempenho em todas as frentes da gestão educacional. “A implantação do Sistema Versa Educa é uma conquista grande para toda a nossa equipe, mas sem dúvida, vai impactar de forma positiva a comunidade escolar como um todo”, revela. Segundo ela, a organização das informações da escola deve trazer benefícios significativos para o Município. “A automatização de tarefas, aliada à gestão mais eficaz dos recursos financeiros e ao armazenamento dos dados de forma mais segura, com certeza refletirão na melhoria da qualidade do ensino e da comunicação entre os pais e a escola; nós só temos a ganhar”, comemora.

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA VERSA EDUCA

O cronograma de implantação do Sistema Unificado Versa Educa de gestão escolar, em Entre Folhas, foi iniciado no mês de março deste ano e compreendeu três etapas. Na primeira fase foi feita a configuração do sistema para a utilização do Município, desde os métodos de avaliação aos dados da educação básica. Na segunda fase, a equipe da Versa fez o abastecimento das informações da Secretaria, que inclui servidores, escolas, alunos, turmas, gestão de matrículas e relatórios diversos; em seguida foi iniciada a parte de formação dos profissionais, com encontros semanais. De acordo com informações do analista de produto da Versa, Charlys Machado, o intervalo de uma semana é ideal para que os profissionais assimilem e se apropriem do novo conhecimento. “Os treinamentos são dosados e feitos em ambientes separados, mas notei, também, que a equipe de educação de Entre Folhas apresentou uma certa facilidade durante o treinamento, tanto que já estão usando o sistema”, pontua.

A equipe da Versa acompanha o Município através do Suporte, via canal de atendimento no WhatsApp e ainda por e-mail, para o registro de sugestões, de demandas e ainda agenda para treinamentos extras.

