Educação do Futuro e prática pedagógica inovadora são discutidos em encontro da Escola Líber

CARATINGA – Os últimos dias foram de intensa reflexão sobre Educação do Futuro e Práticas Pedagógicas para os educadores da Escola Líber, em reunião desde o dia 29 (quarta-feira). Em todos os momentos, muitas ideias e expectativas para esse ano letivo que promete ser um marco para a Educação em Caratinga.

Com uma palestra inicial ministrada pelo consultor pedagógico da Escola Líber, Rafael Mansur, quase 50 docentes começaram o Encontro Pedagógico da Líber com refletindo sobre Educação do Futuro e como algumas práticas pedagógicas precisam ser revistas, uma vez que muitas escolas e docentes hoje ainda agem como se estivessem na década de 1960. “Assim como o mundo muda, as pessoas também têm que acompanhar essa mudança. O mundo muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Por isso que os professores na Líber estão em constante formação porque nossos alunos e o mundo estão em constante formação também. Então, um investimento nosso é na equipe porque não há Educação sem uma equipe forte. A gente pode ter o projeto que for, mas a nossa equipe precisa ser constantemente trabalhada para garantir o sucesso”, completa Rafael.

Dentre várias coisas, pode-se citar as avaliações como exemplo de prática que precisa ser revista. Para muitas escolas e professores ela se resume à aplicação de provas e testes escritos durante uma semana no bimestre. No entanto, em modelos educacionais que apresentam resultados efetivos, a avaliação acontece diariamente em todas as etapas de ensino. E é vista como ponto de partida para correção, levando o professor a buscar outras maneiras para trabalhar o conteúdo e o aprendizado seja o resultado desse um processo, e não apenas notas boas, partilhou o palestrante e consultor Rafael Mansur.

Para Ivana Leitão, diretora de Educação Básica da Rede Doctum “a Líber nasce do desejo de ter uma Escola capaz de responder aos anseios desse novo tempo. Formar crianças e jovens que sejam protagonistas de suas vidas. Buscamos uma metodologia pedagógica que reforce o learning by doing (aprender fazendo) e que implante a verdadeira cultura maker, desenvolvendo projetos que conectam diversas áreas do conhecimento e que façam sentido para os alunos. A tecnologia vem agregar facilitando o processo de aprendizagem, viabilizando interação, criatividade e colaboração. Queremos romper com a replicação de conteúdo para se alcançar um aprendizado mais efetivo e feliz, que é o que todo pai deseja para o seu filho”, destaca Ivana Leitão.

A Escola Líber traz para Caratinga a proposta de uma nova escola em termos de proposta pedagógica, infraestrutura, formação de equipe, programa bilíngue, robótica, programação e projetos especiais para cada idade. Para implementar um projeto tão inovador, cada detalhe passa por processos importantes de planejamento e execução. E a formação da equipe é uma parte essencial do processo, pois os educadores vão implementar a proposta pedagógica no dia a dia de crianças e jovens. “Enquanto instituição de ensino, não podemos pensar apenas na formação dos alunos, porque eles também são sujeitos desse processo. Eles fazem parte do processo junto com outras pessoas que são os professores, os educadores. E como a Líber é uma escola que está alinhada às melhores práticas educacionais do mundo, precisamos garantir que nossos professores também estejam alinhados. A proposta pedagógica não funciona se estiver só no papel. Ela tem que funcionar também na prática”, conta Rafael.

Para Monique Montenegro, coordenadora pedagógica da Educação Básica da Rede Doctum partilha que “esse momento de formação dos professores da Líber é muito significativo para a gente. Primeiro porque desde que começamos a construir a proposta da Escola líber, sempre destacamos que o professor é o nosso principal elemento, nosso principal recurso. Então, para que isso aconteça, esse momento de formação é muito importante para que o professor entenda a nossa proposta, para que ele esteja antenado com as inovações. Em todos os congressos de Educação, todas as falas sobre inovação pedagógica, o destaque é sempre para a formação de professores. Isso mostra também como a Líber está antenada com os movimentos da Educação no mundo, essa Educação que a sociedade contemporânea precisa”.

Um dos diferenciais da escola é a equipe, que passou por criterioso processo seletivo para apresentar as formações e habilidades necessárias para lidar com esse novo modelo educacional. Mensalmente, todos vão participar de novos momentos de formação para poderem orientar os alunos a serem protagonistas neste processo de aprendizagem, como destacou Rafael: "Essa formação não tem que ser pontual, que acontece apenas um vez e pronto.

