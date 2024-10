Educação de Minas apresenta novas diretrizes para o ensino médio a partir de 2025

Mudanças curriculares e expansão de programas focam em inovação, leitura e qualificação profissional, com destaque para o Trilhas de Futuro nas Escolas

DA REDAÇÃO – A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) promoveu, nesta semana, um encontro virtual para divulgar as novas diretrizes curriculares que serão aplicadas ao ensino médio a partir de 2025. O evento, transmitido pelo canal Estúdio Educação no YouTube, trouxe uma visão detalhada sobre as principais mudanças que visam aprimorar o ensino, com foco em inovação, leitura e qualificação profissional.

Na abertura da live, a superintendente de Políticas Pedagógicas da SEE/MG, Rosely Lima, destacou as legislações que definem as novas bases para o ensino médio em todo o país. “A SEE/MG está colaborando com o Ministério da Educação (MEC) no desenvolvimento dessas orientações, que serão publicadas até o fim do ano”, afirmou Rosely Lima.

A apresentação abordou as alterações que entrarão em vigor no próximo ano letivo, com comparações das normas atuais e futuras para o ensino médio regular, noturno, em tempo integral e profissionalizante. A live está disponível no canal Estúdio Educação, no YouTube, e pode ser assistida pelo link.

Principais Mudanças

Entre as novidades está a inclusão de uma aula extra do componente “Projeto de Vida” para os alunos do 1º ano. Segundo Vanessa Nicoletti, diretora de Ensino Médio da SEE/MG, o “Projeto de Vida” desempenha um papel essencial ao promover o desenvolvimento das competências socioemocionais dos estudantes. “Esse é o espaço para a escuta, o diálogo e o estímulo à reflexão”, explicou.

Outras mudanças incluem a reformulação do itinerário formativo nas áreas de tecnologia e inovação, voltado para o 1º período do ensino médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) noturna, focado no desenvolvimento científico, empreendedorismo e criatividade.

Fomento à leitura e escrita

As novas diretrizes estão alinhadas ao Projeto de Leitura e Escrita, uma iniciativa que conta com o maior investimento já realizado pelo Governo de Minas no setor, totalizando R$ 212 milhões. O projeto busca fortalecer a prática da leitura literária no 1º e 2º anos e intensificar a produção textual no 3º ano, especialmente na preparação para o Enem, com o apoio da plataforma Enem MG.

Ensino Médio Integral e Profissionalizante

A coordenadora-geral de Educação Integral e Profissional da SEE/MG, Andréa Botelho, destacou que a proposta para o ensino médio em tempo integral segue uma arquitetura curricular semelhante ao ensino regular, mas com maior carga horária para aprofundamento de vivências e experiências educacionais. Em resposta à defasagem de aprendizado ocasionada pela pandemia, as novas diretrizes dobram as aulas de língua portuguesa e matemática, de três para seis semanais.

Trilhas de Futuro nas Escolas

O Trilhas de Futuro, maior programa de formação profissionalizante do Governo de Minas, iniciou uma nova etapa, expandindo a disponibilidade de cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para dentro das escolas da rede estadual de ensino, com o lançamento do Trilhas de Futuro nas Escolas. Em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), o Governo de Minas oferece 9,6 mil vagas para estudantes do 1º ano do Ensino Médio em Tempo Integral (Emti) em 153 escolas estaduais.

Serão ministrados cursos técnicos de alta complexidade, como Automação Industrial, Biocombustíveis, e Energia Renovável, nas escolas, pelos instrutores do Senai, com carga horária de 1.200 horas.

As inscrições devem ser realizadas por meio do Cadastro Escolar 2025, no Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula (Sucem), neste site, até o dia 1/11.