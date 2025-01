Educação de Caratinga se reúne e propõe Feira de Profissões para aquecer mercado de trabalho

CARATINGA- A Superintendência Regional de Ensino de Caratinga promoveu nesta terça-feira (28), o “1° Café Educacional”, reunindo representantes das redes estadual, municipal e particular de ensino. O evento contou com a presença do prefeito Dr. Giovanni Corrêa e teve como objetivo principal traçar estratégias para o ano letivo de 2025, além de fortalecer a parceria entre as redes educacionais e a Prefeitura.

Durante o encontro, surgiu a proposta de organizar uma Feira de Profissões em Caratinga, iniciativa que visa fomentar a empregabilidade e valorizar o potencial educacional da região.

Educação como ponto de união

Landislene Gomes, a ‘Landinha’, diretora da 6ª Superintendência Regional de Ensino, destacou a importância do evento. “A educação convida, eu acho isso muito importante. É a primeira vez que Caratinga realiza um café educacional de trabalho. Existem tantos outros cafés, empresarial, da saúde, mas o da educação é o primeiro. E a gente está aproveitando a chegada do nosso prefeito, ele que nos deu essa abertura de acolher a educação com muito carinho”, disse Landislene.

Landinha também ressaltou a união entre as instituições educacionais. “Não existe uma rivalidade entre a educação de Caratinga. Muito pelo contrário, é uma educação unida através da Superintendência Regional de Ensino. Caratinga é rica em educação, é rica em resultado. Já estamos preparando uma Feira de Profissões para mostrar que a cidade é um polo educacional e que, unida, teremos uma educação ainda mais de qualidade”.

O prefeito Dr. Giovanni Corrêa enfatizou o caráter histórico do encontro. “Nossa administração será voltada para pessoas, principalmente na área educacional. E daqui nós já montamos um grupo de trabalho para fazermos acontecer em Caratinga essa feira, em que nós vamos chamar os adolescentes e jovens de Caratinga para participarem, onde nós traremos pessoas expoentes da cidade para mostrar o sucesso que eles tiveram, para poder dar perspectiva de futuro para os nossos jovens e os nossos adolescentes. Que muitas vezes pensam que porque nasceu aqui, porque mora no bairro X ou Y, que ele não vai ter oportunidade.”

Ele reforçou a importância da Feira de Profissões para inspirar os jovens. “Vamos mostrar que o horizonte está aberto para eles, que podem investir no estudo, frequentar a escola e alcançar pontos muito mais altos do que imaginavam”, afirmou o prefeito.

Bruno Lopes, diretor do grupo IBRA Educacional, destacou o impacto que a feira pode trazer para a cidade e a região. “Essa feira vai abranger todos municípios do entorno de Caratinga com propósito de empregabilidade, onde todas as empresas de Caratinga poderão se apresentar. As escolas, as faculdades também poderão valorizar os cursos que elas têm, as profissões que elas têm em cada uma das instituições”.

Para Bruno, outro ponto positivo é qualificar o mercado de trabalho. “Uma queixa que todos nós empresários temos, que é a falta de mão de obra qualificada na cidade. Tem ônibus de Caratinga buscando funcionários em Dom Cavati, porque Caratinga não tem mão de obra. Abri 150 vagas de emprego em Ipatinga, quando poderiam ser supridas na nossa cidade. Então, o Dr. Giovanni abraçou isso com carinho gigantesco, se dispôs a elencar os líderes da Secretaria de Desenvolvimento Social, Econômico e Educação para liderar esse projeto e em breve a gente anunciar como é que vai ser o funcionamento”.

Flávia Bastos, diretora da Rede de Ensino Doctum/Escola Líber, elogiou a iniciativa. “Quero parabenizar aqui a Landinha, sempre muito proativa, e o Dr. Giovanni, que começou muito bem, participando da inauguração de uma escola. Independente se é escola pública ou particular, estamos aqui em prol do fortalecimento da Educação do nosso município”.

Sanderson Dutra, diretor executivo da Fundação Educacional de Caratinga (Funec), também destacou a relevância do encontro. “A nossa superintendência Landinha foi muito feliz quando convidou o prefeito e as instituições de ensino da rede particular de Caratinga para que nós tivéssemos um momento para conversar sobre a educação de Caratinga e outros municípios da região, afinal eles frequentam as nossas instituições, Aqui nós pudemos discutir questões relacionadas ao futuro da educação para a Caratinga. Cada um de nós colocou suas ânsias em relação ao desenvolvimento da educação. Então, esses momentos são muito gratificantes e merecem acontecer mais vezes. E daqui nós saímos com a proposta de fazer mais encontros e continuar conduzindo a educação com a maestria de sempre”.

O grupo de trabalho formado durante o evento pretende agregar mais prefeituras e definir os detalhes para a realização da Feira de Profissões no primeiro semestre de 2025. A expectativa é que a iniciativa contribua para o fortalecimento da educação e o desenvolvimento profissional de jovens de Caratinga e região.