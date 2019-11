Educação Básica em Caratinga ganha projeto inovador com a chegada da Escola Líber

Lançamento aconteceu na noite de segunda-feira (11) na Unidade Doctum

CARATINGA – Com mais de 80 anos de tradição em Minas Gerais e no Espírito Santo, a Rede de Ensino Doctum é referência também na educação básica. Visando a inovação e o progresso, na última segunda-feira, 11, a instituição apresentou à comunidade de Caratinga um novo conceito em ensino, focado na educação do futuro. O evento de lançamento da Escola Líber aconteceu no Auditório da Doctum Caratinga e o reuniu um grande público.

Para comemorar o início desta nova fase, a solenidade reuniu estudantes, membros da comunidade, o corpo docente e os pais e responsáveis dos atuais alunos do Colégio Caratinga e Pingo de Gente. Segundo a vice-presidente do Conselho de Administração da Rede de Ensino Doctum, Ivana Leitão, o novo projeto visa à educação básica de qualidade focada nas exigências da atualidade. “O Líber nasce de um inconformismo com a educação. O mundo está mudando e precisamos preparar as crianças e adolescentes para lidar com essa nova realidade. Nossa proposta pedagógica é alinhada com a tecnologia, a robótica e o esporte, além de focar no ensino de línguas estrangeiras”. Para Ivana, é uma honra iniciar esse projeto em Caratinga. “Escolhemos a cidade que é o berço da Rede Doctum para dar início a um projeto grande e inovador, que pretendemos implantar em outros lugares”.

A Escola Líber tem a proposta inovadora de ser um ambiente de experimentação do mundo que valoriza o resultado e a trajetória de aprendizagem. De acordo com o presidente da Rede Doctum, Claudio Leitão, o projeto reforça o compromisso da instituição com a educação e a transformação de vidas. “Hoje damos origem a uma nova escola, a partir do encontro do Pingo de Gente com o Colégio Caratinga, que são escolas com uma linda história de educadores que, durante todos esses anos, passaram por muitos métodos de ensino sem nunca abandonar o compromisso com o ser humano. E essa é nossa missão”.

Conforme a pedagoga da Rede Doctum, Monique Montenegro, o projeto pedagógico busca promover a integração, a socialização e troca de saberes em um ambiente propício e preparado para os novos tempos. “A verdade é que o contexto social mudou, o mundo mudou e exige outras coisas dos alunos. A gente está acompanhando esse contexto mundial, por isso pensamos em uma escola com muita tecnologia, arte, teatro e uma infraestrutura adequada. Nossa expectativa é a revolução no ensino fundamental e médio em Caratinga”. O aluno Rafael Vieira conta que está animado com as novidades. “Fiquei muito feliz quando vi o projeto porque vai levar nossa escola para o futuro. E é isso que a gente precisa. Fiquei bastante satisfeito em ver que a nossa escola está evoluindo”.

A LÍBER

A Escola Líber está com matrículas abertas e oferece aos alunos uma aprendizagem contemporânea, criativa e lúdica, trazendo vários diferenciais como o ensino de Robótica, Projeto Bilíngue, Sala Maker, integração família e escola, e também com a comunidade. Para saber mais sobre a proposta pedagógica, entre com contato com a secretaria da escola: (33) 3322-6232/ 6214.