Educação amplia prazo para seleção de tutores e mentores do projeto Ser Docente

Profissionais efetivos da rede estadual têm até a próxima segunda-feira (30/6) para se candidatar ao projeto de apoio a novos professores

DA REDAÇÃO – Professores e especialistas efetivos e estáveis da rede estadual de ensino ganharam mais tempo para se candidatar ao processo seletivo interno do Ser Docente, projeto de formação voltado aos educadores recém-nomeados em Minas Gerais. As inscrições para tutores e mentores foram prorrogadas até o dia 30/6, conforme edital publicado pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG).

Lançado no início de junho, o projeto tem como foco fortalecer a atuação docente desde o ingresso na carreira pública, com formações práticas e contextualizadas, realizadas durante o estágio probatório. Ao longo do processo, os novos professores contarão com o acompanhamento de mentores — educadores experientes da própria rede — e tutores especializados em formação docente.

“Estamos estruturando uma política pública de valorização e acolhimento dos nossos professores. O Ser Docente garante apoio no início da carreira e reforça o compromisso do Estado com uma educação pública de qualidade”, afirma a subsecretária de Gestão de Recursos Humanos da SEE/MG, Gláucia dos Santos.

Quem pode participar

Podem se candidatar ao processo seletivo professores e especialistas efetivos e estáveis da rede estadual. Para a função de mentor, é necessário ser professor regente em sala de aula, com disponibilidade de 10 horas semanais. A remuneração ocorre por meio de extensão ou redução de carga horária, conforme previsto em edital.

Já os tutores devem ter experiência em formação docente e disponibilidade de 24 horas semanais. A atuação será remunerada com bolsa mensal no valor de R$ 1.400, concedida pelo Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), parceiro técnico da SEE/MG.

Entre os benefícios de participar do projeto estão a oportunidade de contribuir diretamente para o desenvolvimento de novos professores, o fortalecimento da cultura de colaboração nas escolas e o reconhecimento institucional do papel estratégico dos educadores mais experientes. Os profissionais selecionados receberão formação específica e apoio pedagógico contínuo.

O edital completo está disponível neste site. Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail [email protected].

Ser Docente

Instituído pela Resolução SEE nº 5.166/2025, o projeto Ser Docente integra a política de formação continuada da SEE/MG. A iniciativa visa apoiar professores recém-nomeados durante os três anos de estágio probatório, promovendo o desenvolvimento de competências pedagógicas, a integração ao ambiente escolar e o alinhamento com as diretrizes curriculares do Estado.

Além de acolher os novos profissionais, o projeto busca estimular práticas pedagógicas colaborativas e fomentar uma rede de apoio entre educadores, com foco na melhoria contínua da qualidade do ensino público em Minas Gerais.