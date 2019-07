Educação a distância é opção para quem deseja estudar com flexibilidade

Modalidade é oferecida pela Rede Doctum em Caratinga e mais 15 cidades

CARATINGA – A disponibilidade de estar presente em uma sala de aula, muitas vezes, é um grande impeditivo para quem deseja iniciar ou retomar os estudos. Seja pela falta de tempo, pela distância ou até mesmo pelos horários criteriosos, muitas pessoas desistem de aperfeiçoar os conhecimentos antes mesmo de tentar.

Mas esses não são mais obstáculos para quem deseja fazer uma graduação. A modalidade de Ensino a Distância (EaD) pode ser uma alternativa e tanto para pessoas que desejam estudar com mais flexibilidade. Atualmente, existe uma variedade enorme de cursos sendo ofertados em plataformas online, tanto de graduação quanto de pós-graduação, e cada vez mais gente está se beneficiando dessa facilidade.

Saber organizar bem o tempo é um fator chave para obter sucesso nos estudos EaD. A gerente de operações, Viviane Ferreira, é um exemplo de quem se esforça para dividir bem o tempo entre os cuidados da casa e com o filho de oito anos, trabalhar fora e estudar. Formada em Direito em um curso presencial, ela está cursando sua segunda graduação à distância em Administração, pela Doctum. “Organizo-me para retirar 3 horas por noite de segunda à quinta para estudar e fazer minhas atividades. No domingo à tarde, após o almoço, retiro 2 horas para me dedicar a rever as matérias estudadas na semana.”, conta.

Outro equívoco muito comum é acreditar que, por serem a distância, os cursos sejam menos criteriosos. “No começo pensei que não daria conta, pela riqueza de detalhes e conteúdo que foi apresentado nas primeiras unidades, mas no decorrer do tempo, com um pouco de dedicação e seriedade, o aprendizado foi fluindo naturalmente”, relata Viviane. Ela vê muitas vantagens em sua experiência online. “O fato de eu mesma poder gerenciar meus horários de estudos é excelente, além do mais não perdemos em nada no que diz respeito a conteúdo comparado ao presencial, pois os conteúdos ministrados pelos professores do EaD são de qualidade e as atividades são de nível de concurso público”, ressalta.

Além da graduação presencial, a Rede Doctum oferece muitas oportunidades para as pessoas realizaram o sonho de ter uma formação profissional na modalidade EaD. Além de adaptar os estudos à rotina, o aluno do EaD tem acesso a todo o conteúdo (disponibilizado na internet) a qualquer momento. O estudante pode aprender de qualquer lugar com a mesma qualidade e diploma do curso presencial.

Para que essa flexibilidade seja possível, os cursos EaD se beneficiam das tecnologias de comunicação para manter o contato entre alunos, professores e tutores. Os estudantes contam com uma equipe de docentes para acompanhar sua aprendizagem à distância, corrigir atividades e tirar dúvidas sobre os conteúdos. Ou seja, mesmo estando separados geograficamente, aluno e professor estão conectados durante todo o tempo.

No ambiente virtual, a Doctum oferece uma interface moderna, dinâmica e acessível a todos. A plataforma tecnológica é confiável e fácil de usar. Através dela, o aluno tem acesso ao programa do curso, materiais didáticos, aulas gravadas e ferramentas de comunicação.

CIDADES E CURSOS

A Doctum oferece a modalidade EaD nas unidades de Almenara, Carangola, Caratinga, Cataguases, Guarapari, Ipatinga, Iúna, João Monlevade, Juiz de Fora, Leopoldina, Manhuaçu, Serra, Sete Lagoas, Teófilo Otoni, Vila Velha e Vitória.

Atualmente são oferecidos os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Educação Física (Bacharelado), Educação Física (Licenciatura), Pedagogia, Serviço Social, Tecnologia em Gestão Financeira, Tecnologia em Logística, Tecnologia em Marketing, Tecnologia em Processos Gerenciais e Tecnologia em Recursos Humanos.

Todas as informações sobre cursos e como fazer para se inscrever estão disponíveis em vest.doctum.edu.br