Edra tem participações em eventos culturais em São Paulo e Veneza

O artista está na exposição comemorativa dos 35 anos do Memorial da América Latina, em São Paulo e figura entre os 60 cartunistas do Brasil e mais outros 60 italianos que estarão expondo em Veneza

DA REDAÇÃO – Para celebrar o tempo em que cumpre sua missão de compartilhar as riquezas culturais do nosso continente, a Fundação criou a exposição “Entre Linhas e Momentos: 35 anos de Memorial”, em que 50 artistas de diversos países da América Latina interpretam, através de ilustrações, os acontecimentos marcantes do Memorial. Icônico por seu projeto arquitetônico do modernista Oscar Niemeyer e pelo legado cultural de Darcy Ribeiro, o Memorial é um importante complexo cultural da cidade de São Paulo

O cartunista caratinguense Edra é um dos artistas visuais convidados que foram escolhidos a dedo pelo celebrado cartunista, roteirista, jornalista e presidente da Associação dos Cartunistas do Brasil José Alberto Lovetro (JAL), parceiro de longa data da Instituição.

A visão e o estilo de cada ilustrador resultou em uma exposição rica e diversa, que exalta a trajetória do Memorial e convida a todos a passear pelos corredores e pelo espaço da Instituição.

Mostra na Itália

Em novembro acontecerá uma exposição com 60 desenhistas brasileiros e 60 desenhistas italianos sobre o carnaval.

O carnaval, que começou na Itália, em Veneza é comemorado até hoje perto da nossa data de carnaval, e acabou aqui no Brasil como a maior festa do mundo. “A proposta da mostra

é fazer valer os enredos, a música e criatividade de nossas escolas de samba que passam temas históricos e até críticas sociais, mostrar como esse evento movimenta toda uma indústria de costureiras à criação, que ricos e pobres participam juntos, enfim todo universo que o nosso país apresenta uma vez ao ano. Muita cor, muito amor e emoção”, revela Edra.

Edra e Ziraldo

A exposição fotográfica ‘Cartunistas’ foi um grande sucesso de público no Centro Cultural SESI Sorocaba. Agora, ela está numa temporada especial no foyer do SESI Rio até 9 de março de 2025, com visitação gratuita iniciativa inédita é composta por 122 retratos de desenhistas da área do humor gráfico, retratados pelo famoso fotógrafo Paulo Vitale. Edra e Ziraldo estão entre os retratados junto a outros grandes cartunistas como, Mauricio de Sousa, Paulo Caruso, Jaguar, Angeli e Laerte.