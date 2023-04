Edra tem história em quadrinhos premiada no 5º Salão de Humor de Pindamonhangaba

DA REDAÇÃO – Além da premiação, a 27ª em sua vitoriosa carreira, o artista participa de uma exposição em homenagem ao Pelé, em Volta Redonda (RJ). O cartunista e caratinguense Edra recebeu ontem a notícia da sua premiação no 5º Salão de Humor de Pindamonhangaba (SP), conquistando a segunda colocação na categoria HQ/Tirinhas com o tema “Universo Infantil” relacionado ao encantamento e o lúdico das crianças, suas reflexões e imaginações.

Salão do Humor de Pindamonhangaba

O Salão de Humor de Pindamonhangaba, com o apoio da Prefeitura da cidade, foi criado em 2019 pelo Francisco Machado, artista natural da cidade, tem como principal objetivo prestigiar os cartunistas nacionais e internacionais. Cada ano é prestada uma homenagem a uma personalidade: Emílio Ribas (2019); Faustão (2020); Mazzaropi (2021) e Aldir Blanc (2022). Esse ano o homenageado é o recordista mundial do salto triplo, medalhista olímpico e tetracampeão pan-americano no triplo e no salto em distância João Carlos de Oliveira, o “João do Pulo“, que era natural de Pindamonhangaba. A novidade esse ano é a inclusão da modalidade Tirinhas, que houve ampla aceitação. Centenas de trabalhos foram recebidos e coube a comissão julgadora formada por Rosa Picolo, Roselaine Moreira e Tatiane F Santos a escolher 40 caricaturas e 44 tirinhas. O evento este ano será realizado no Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina, bem no Centro da cidade.

Homenagem ao Rei

Homenagem ao Pelé, em Volta Redonda – Edra também está participando da Exposição “Pelé – Maior e Melhor de Todos os Tempos”, uma coletiva de charges e caricaturas em homenagem ao Rei do futebol, realizada em Volta Redonda (RJ) e organizada pelo cartunista Pedro Dias, reunindo trabalhos 20 cartunistas de vários estados do país expõem seus trabalhos sobre Pelé como forma de homenagem ao maior e melhor jogador de futebol de todos os tempos

A Exposição é itinerante tendo início na sede da ACILBRAS- Academia de Artes, Ciências e Letras de Volta Redonda, que aconteceu no dia 22 de abril e deverá seguir aberta ao público até o final de mês de maio.

Enquanto isso, em Caratinga…

Edra ministrou palestra na Escola Estadual Feliciano Miguel Abdalla atendendo ao convite da direção da unidade de ensino. Ele participou, na última terça-feira (25), como o primeiro convidado a um bate-papo sobre o seu trabalho literário com os alunos dos períodos da manhã e da tarde, numa ação do Projeto Revitalização da Biblioteca. Na oportunidade, o artista foi acompanhado de sua mãe Elzi Russo Amorim que proporcionou, com muita sabedoria e carinho um momento de reflexão sobre a importância da leitura.

Ainda dentro deste mês, o dublê de artista e produtor cultural montou uma exposição para receber na Casa Ziraldo de Cultura, 70 alunos da Escola Municipal Monsenhor João Facundo, de Rio Casca, que visitaram a nossa cidade com o propósito de conhecer um pouco do trabalho do ilustre caratinguense Ziraldo, visando incentivar e despertar o gosto pela leitura dos alunos envolvidos no projeto “Feira Literária”.