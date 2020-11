Edra tem dois trabalhos indicados ao Troféu HQMIX, maior premiação do gênero da América Latina

CARATINGA – O artista caratinguense Edra, que foi premiado o ano passado com o seu livro “Ziraldo – ao mestre com carinho” (Melhoramentos 2018), teve um livro e uma exposição na lista de indicações dos melhores de 2019 para receber 32º Troféu HQMIX, que é a maior premiação do gênero da América Latina.

O livro

“Salão Internacional de Humor de Caratinga – 15 anos”, traz todos os trabalhos premiados e o registro histórico de cada edição do salão durante esse período. Não foi possível fazer o lançamento do livro em Caratinga, como estava programado, por causa da pandemia. Mas teve distribuição para os artistas premiados de quase todo território nacional e para os países: Austrália, Argentina, Bélgica, China, Cuba, Eslováquia, Estados Unidos, Espanha, Índia, Indonésia, Iugoslávia, Ilha de Chipre, Irã, México, Peru, Portugal, Polônia, Romênia, Rússia, Síria, Turquia e Ucrânia. Mais de 200 exemplares também já foram vendidos antecipadamente.

A exposição

A exposição “Ziraldo – ao mestre com carinho” organizada pelo Edra traz caricaturas do Ziraldo feitas por 85 cartunistas de expressão no cenário do cartum brasileiro. Foi atração nas Bienais do Livro de Ubá, Sete Lagoas; nos Salões de Humor de Caratinga, de Piracicaba(SP) e culminou com uma exposição na Casa Melhoramentos, na sede da Editora Melhoramentos, em São Paulo.

O evento

Apesar da inusitada pandemia que adiou diversos eventos culturais e outros tantos, o Troféu HQMIX, tradicional evento de valorização da produção de histórias em quadrinhos no Brasil, será realizado dia 12 de dezembro, em formato on-line, nas redes sociais do SESC, que apoia a realização há vários anos.

Foram 1.162 itens inscritos, em 32 categorias, para disputarem o troféu mais desejado dos quadrinhos. Jurados especialistas na área trabalharam durante quatro meses para analisar todos esses trabalhos e escolherem uma média de 10 indicados em cada um dos itens. Os vencedores sairão da votação nacional pelos profissionais dos quadrinhos entre editores e autores.

Radical Chic de Miguel Paiva é o Troféu do Ano

E para manter a tradição de haver um troféu homenageando um personagem brasileiro das HQs a cada edição, neste ano, a Radical Chic, personagem criada pelo cartunista Miguel Paiva, que era publicada na revista “Domingo”, suplemento do Jornal do Brasil. Em 1993, estreou como série “live action” na TV Globo, com a atriz Andreia Beltrão a interpretando. A escultura da personagem foi executada pelo artista Wilson Iguti.

Sobre Miguel Paiva

Nascido em 1950, no Rio de Janeiro, Miguel Paiva iniciou sua carreira nos anos 60 e, no final da década, publicava no Pasquim, no Correio da Manhã e na revista O Cruzeiro. Morou na Itália por 6 anos, onde colaborou com muitas revistas de quadrinhos da Europa, como Linus, Corriere dei Piccoli e Pardon. De volta ao Brasil, criou a série Happy Days para a IstoÉ, e os personagens Radical Chic, Ed Mort (com Luís Fernando Veríssimo), Gatão da Meia Idade e Chiquinha, publicados no Jornal do Brasil e O Globo, dentre outros. Escreveu musicais com Zé Rodrix. É roteirista de cinema e TV e lançou em 2019/20 o livro “Memória do Traço” (Chiado Books) com texto e edição de seu filho Vitor Paiva.

Sobre o Troféu HQMIX

Considerado o “Oscar” das Histórias em Quadrinhos no Brasil, o Troféu HQMIX foi criado em 1988, pela dupla JAL e Gualberto Costa, no programa TV MIX, da TV Gazeta. O prêmio logo foi apadrinhado pelo então apresentador do programa, Serginho Groisman. A votação nacional é feita pela categoria dos desenhistas de HQs e Humor Gráfico, por meio da Associação dos Cartunistas do Brasil (ACB) e do Instituto Memorial das Artes Gráficas do Brasil (IMAG).